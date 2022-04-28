تحذير عاجل من واتساب.. WhatsApp يحذر من عملية اختراق واحتيال خطيرة تستهدف 2 مليار مستخدم

حذر تطبيق المراسلات الفورية واتساب جميع مستخدمية والذين تتخطى أعدادهم الـ2 مليار مستخدم، من عمليات اختراق خطيرة تستهدف المستخدمين عن طريق إرسال رسالة احتيالية، على أنها من الدعم الفني للتطبيق، ولكنها في الحقيقة هي رسالة احتيال مزيفة، وناشد التطبيق مستخدمية بحذف هذه الرسالة فوراً حال إرسالها إليهم.

عملية احتيال تستهدف واتساب

ويقوم المحتالون بخداع المستخدمين ويوهموهم أنهم من الدعم الفني، وذلك في محاولة منهم لسرقة بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة وربما أموالهم، كما أن المحتالون نشطون على تطبيقات المراسلات الفورية نظراً لانتشارها الواسع بين المستخدمين.

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ونشر موقع wabetainfo صورتين للمقارنة بين الدعم الفني الحقيقي لتطبيق واتساب والدعم الفني المزيف الذي يدعي زوراً أنه تابع لـWhatsApp، وفي محاولة من المحتالين لتنفيذ خططهم بدقة، قاموا بتضمين شعار WhatsApp الرسمي برسائلهم الإحتيالية لتبدو وكأنها حقيقية.

ولكن للتأكد من عملية الاحتيال هذه، والتأكد من أن حساب WhatsApp هذا حقيقي أم مزيف، فإن العلامة الخضراء توجد في أسفل كل حساب وليس بداخله، كما أن المحتالون لا يستطيعون تزييف هذه العلامة، هذا بالإضافة إلى أن واتس آب لا يطلب أي معلومات مثل رمز المرور أوبيانات مصرفية، وفي حالة طلب منك أحد هذه المعلومات فتأكد أنه يحاول خداعك.