تحذير عاجل من جوجل.. حظر هؤلاء من الدخول لحسابات جميل ويوتيوب والخرائط بعد 20 يوم الآن

أعلنت شركة جوجل بشكل رسمي، عن قرار جديد لها، يقضي بوقف وحظر الدخول إلى خدمات Google ويوتيوب وحساب الجميل والخرائط وخدمات أخرى، وذلك ابتداءً من 27 سبتمبر الجاري، أي بعد 20 يوم من الآن، وهذا القرار لن يشمل بالطبع الأجهزة الحديثة، ولكن الأجهزة القديمة فقط.

تحذير عاجل من جوجل لأصحاب هذه الهواتف

وعلية فإن مستخدمي هواتف أندرويد بإصدارات قديمة لن يتمكنوا من الدخول لحساباتهم بعد التاريخ المذكور، وإذا حاول المستخدم الدخول من طرازات الأجهزة المذكورة أسفل الخبر، سوف تكون النتيجة، “كلمة مرور خاطئة” أو “خطأ في اسم المستخدم”.

وأكدت جوجل أنه لن يتمكن مستخدمي Gmail أو YouTube أو Drive من الدخول خدمات Google، وسيتم وقف هذه الخدمات على الأجهزة التي ما زالت إلى الآن تعمل بنظام أندرويد Android 2.3.7 أو الأقدم، أو نظام Android 1.0, 1.1، أو نظام 2.2 Froyo أو نظام 1.5 , 1.6 Donut, 2.0 Eclair.

ولذلك حثت Google أصحاب هذه الهواتف على تحديث أنظمة التشغيل أو استخدام هاتف حديث، وحال إذا ما أردت أن تعرف النظام الذي يعمل به هاتفك المحمول، فعليك اتباع الخطوات التالية.

ادخل على الإعدادات.

انزل لأسفل وانقر على خيار About Phone أو حول الهاتف.

اضغط على معلومات البرنامج أو Software Info، ومن هنا تعرف نظام التشغيل.

قائمة الهواتف المحظور عليها الدخول إلى خدمات جوجل

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وهذه قائمة بالهواتف التي لن تتمكن من الوصول لتطبيقات جوجل وجميل والخرائط وخدمات أخرى: