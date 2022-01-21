تحذير عاجل من تطبيق White Sands.. تديرة عصابة دولية وسرق 5 مليار ثم اختفى

يبحث البعض عن الثراء السريع من خلال بعض تطبيقات ربح المال، مثل تطبيق White Sands أو الرمال البيضاء، والذي تبين بعد ثلاثة أشهر من إطلاقه واشتراك الملايين به، أن عصابة دولية هي من تقوم بإدارته، كطريقة جديدة للنصب الإلكتروني على المواطنين ومستخدمي هذا التطبيق أو البرنامج، بل إن تطبيق وايت ساندز يجعل الشخص المشترك به شريك في عملية النصب، لأنه بعد الإشتراك به يطلب التطبيق من المستخدم جلب مشتركين آخرين باشتراك سنوي 6 آلاف جنيه، وذلك مقابل الحصول على ثمانية آلاف جنيه شهرياً، فالتطبيق يجعل من المشتركين نصابين من خلال جلبهم لآخرين، وفي النهاية يتعرض الجميع للنصب.

تطبيق White Sands تديره عصابة دولية للنصب الإلكتروني

وتقول “سهام” إحدى ضحايا تطبيق الرمال البيضاء أو وايت ساندز أن بداية معرفتها بهذا التطبيق كانت عن طريق إحدى صديقاتها، والتي تمكنت من إقناعها بالإشتراك به بباقة سنوية 6 آلاف جنيه، وذلك مقابل أرباح تصل إلى 8 آلاف جنيه في الشهر، وتضيف الضحية أنها كانت بحاجة إلى المال لعلاج ابنتها، وأنها كانت تعتقد أن White Sands هو طوق النجاة لها، ولكن سريعاً ما تبددت أحلامها.

وكانت بداية ظهور تطبيق White Sands في سبتمبر الماضي تقريباً، ونجح التطبيق في جمع أكثر من 6 مليون مشترك في مصر فقط وخلال ثلاثة أشهر، وجمع مبالغ مالية تقدر من 3 إلى 5 مليار جنيه، وبعد جمع هذه الأموال اختفى التطبيق فجأة في بداية العام الجاري وذهبت الأموال أدارج الرياح، وضاعت أحلام الملايين ممن يحلمون بالثراء السريع.

تحذير من ظهور وايت ساندز بأسماء مختلفة

حيث قام تلك العصابة بتحويل هذه الأموال لعملات رقمية مشفرة، وتمكنوا من تهريبها خارج البلاد، وننوه إلى أن هذا التطبيق المعروف في مصر باسم وايت ساندز أو الرمال البيضاء، ظهر في العديد من الدول الأخرى بأسماء وأشكال مختلفة، ففي اليمن ظهر باسم تطبيق Super Likee، وفي بريطانيا ظهر باسم Golden Fleece، وبنفس طريقة النصب التي حدثت في مصر وبنفس الإشتراكات تقريباً، مع اختلاف في الإسم فقط.

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