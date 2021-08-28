تحذير عاجل.. عن طريق واتساب يتم سرقة أموالك وحساباتك البنكية وأحدث حيل اللصوص

خلال الآونة الأخيرة انتشرت جرائم السرقة الإلكترونية وعن طريق رسائل واتساب، وكانت هذه أحدث حيل اللصوص التي يتم من خلالها سرقة أموال المستخدمين وحساباتهم البنكية، وبالفعل تعرضت شركات روسية شهيرة إلى السرقة بهذه الطريقة، وبطرق أخرى في مصر تم سرقة ما يقرب من 3 مليون جنيه من البنوك بشكل إلكتروني ومن حسابات العملاء.

احذر من رسائل واتساب الغير موثوثقة

لذلك حذرت شركة أمنية روسية من هذا الأمر، حيث يتم الإيقاع بالضحية من خلال رسائل يتم إرسالها عن طريق الوتس آب، وبمجرد الضغط على الرابط يقع المستخدم فريسه لهؤلاء اللصوص ويتم سرقة أمواله وحسابه البنكي.

وغالباً ما يتظاهر اللصوص أو الهاكرز عند إرسالهم رسالة واتساب لأي مستخدم، على أنهم من شركات توصيل، ويتم إرسال فاتورة طبق الأصل من الفاتورة الأصلية، وهذا يتطلب إدخال تفاصيل الفيزا أو الحساب البنكي عن طريق اللينك المرسل إليك والذي يحولك إلى موقع مزيف، ومن هنا يتم الإستيلاء على أموال المستخدم وحسابه البنكي.

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ولذلك يجب الحذر من فتح أي رسالة عبر واتس آب من شخص مجهول أو غير معروف، كذلك يجب عدم تسجيل أي تفاصيل عن بطاقة الإئتمان الخاصة بك أو حسابك البنكي، حتى لا تقع فريسة لهؤلاء اللصوص.