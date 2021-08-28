تحذير عاجل.. عن طريق واتساب يتم سرقة أموالك وحساباتك البنكية وأحدث حيل اللصوص

بواسطة إسلام عوض

خلال الآونة الأخيرة انتشرت جرائم السرقة الإلكترونية وعن طريق رسائل واتساب، وكانت هذه أحدث حيل اللصوص التي يتم من خلالها سرقة أموال المستخدمين وحساباتهم البنكية، وبالفعل تعرضت شركات روسية شهيرة إلى السرقة بهذه الطريقة، وبطرق أخرى في مصر تم سرقة ما يقرب من 3 مليون جنيه من البنوك بشكل إلكتروني ومن حسابات العملاء.

تحذير عاجل.. عن طريق واتساب يتم سرقة أموالك وحساباتك البنكية وأحدث حيل اللصوص

احذر من رسائل واتساب الغير موثوثقة

تحذير عاجل.. عن طريق واتساب يتم سرقة أموالك وحساباتك البنكية وأحدث حيل اللصوص 1 28/8/2021 - 10:24 م

لذلك حذرت شركة أمنية روسية من هذا الأمر، حيث يتم الإيقاع بالضحية من خلال رسائل يتم إرسالها عن طريق الوتس آب، وبمجرد الضغط على الرابط يقع المستخدم فريسه لهؤلاء اللصوص ويتم سرقة أمواله وحسابه البنكي.

تحذير عاجل.. عن طريق واتساب يتم سرقة أموالك وحساباتك البنكية وأحدث حيل اللصوص 2 28/8/2021 - 10:24 م

وغالباً ما يتظاهر اللصوص أو الهاكرز عند إرسالهم رسالة واتساب لأي مستخدم، على أنهم من شركات توصيل، ويتم إرسال فاتورة طبق الأصل من الفاتورة الأصلية، وهذا يتطلب إدخال تفاصيل الفيزا أو الحساب البنكي عن طريق اللينك المرسل إليك والذي يحولك إلى موقع مزيف، ومن هنا يتم الإستيلاء على أموال المستخدم وحسابه البنكي.

اقرأ أيضاً:

ولذلك يجب الحذر من فتح أي رسالة عبر واتس آب من شخص مجهول أو غير معروف، كذلك يجب عدم تسجيل أي تفاصيل عن بطاقة الإئتمان الخاصة بك أو حسابك البنكي، حتى لا تقع فريسة لهؤلاء اللصوص.

تحذير عاجل.. عن طريق واتساب يتم سرقة أموالك وحساباتك البنكية وأحدث حيل اللصوص 3 28/8/2021 - 10:24 م



Avatar of إسلام عوض
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.