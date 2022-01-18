تحذير هام.. خبراء يحذرون من ثغرة خطيرة بماكينات ATM لسرقة الأموال والحسابات البنكية

وجه خبراء بالأمن السيبراني تحذيراً عاجلاً للمستخدمين بشأن سحب الأموال من ماكينات ATM، وأوضحوا أن هناك بعض الأخطاء الخطيرة التي قد لا ينتبه إليها مستخدم ماكينة الصرف الآلي، وقد يؤدي هذا الخطأ إلى سرقة أمواله ونقوده بالكامل، وذلك عقب اختراق حسابه البنكي، وجاء هذا التحذير في الوقت الحالي نظراً لنشاط الهاكرز والقراصنة والمحتالين في مثل هذه الأيام التي يكثر فيها العروض والتخفيضات ولجوئهم المواطنين إلى ماكينات ATM لسحب الأموال.

تحذر هام لمستخدمي ماكينات ATM

وبحسب الصحيفة البريطانية ديلي ستار، فإن الخبراء الأمنيون ومسؤولي بعض البنوك قد وجهوا المستخدمين بضرورة فحص ماكينة الصرف أولاً قبل وضع الفيزا بها، وخاصةً إذا كانت تلك الماكينة بعيدة عن أماكن تواجد البنوك، ونصحوا بإبلاغ المسؤولين فوراً حال وجود أي شئ غريب أو مريب، أو حال وجود شئ يشبه الغطاء بماكينة الصرف.

وأشارت إحدى المؤسسات المالية إلى أن عدم وجود ضوء أزرق أو أخضر يومض أثناء إخراج ماكينات ATM للأموال، فيجب الإبلاغ فوراً، لأن هذه خدعة لسرقة الأموال تسمى “بمحاصرة النقود”، حيث يقوم بعض اللصوص بوضع جهاز بماكينة الصراف الآلي، لمنع خروج أموال العميل، وبعد انصرافه يقوم اللصوص بنزع الجهاز وسرقة الأموال.

توجيهات هامة خبراء أمنيين

لذلك طالب الخبراء الأمنيون جميع مستخدمي ماكينات ATM بالإنتباه للأشياء التالية.

1- فحص ماكينة الصرف جيداً قبل وضع البطاقة بها.

2- لا تغادر ماكية الصرف الآلي قبل استلام نقودك والفيزا.

3- تأكد من عدم قيام بعض الأشخاص بتتبعك.

4- احذر من الإفصاح عن أي بيانات بنكية أو حسابات مصرفية وخاصة على مواقع الإنترنت أو غيرها.

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