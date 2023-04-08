تحذيرات Apple| لا تتجاهل إشعار السائل المكتشف في منفذ الشحن

قامت شركة Apple بإبلاغ ملايين مستخدمي iPhone بأن إشعارًا بسيطًا سيظهر على شاشة جهازهم إذا تم الكشف عن وجود ماء في منفذ الشحن، وينبغي على المستخدم عدم تجاهل هذا الإشعار، نظرًا لأن التجاهل يمكن أن يؤدي إلى تآكل الدبابيس على منفذ البرق أو الكابل، مما يتسبب في تلف دائم أو مشاكل في الاتصال.

يمكن التمييز بين هذين الإشعارين برمزين مختلفين:

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• مثلث إنذار أصفر.

• قطرة مياه زرقاء.

ويجب التعامل مع هذه الرموز بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

قامت Apple باتخاذ خطوات للتأكد من أن مستخدمي iPhone يمكنهم التمييز بسهولة بين السيناريوهات المختلفة لعملية الشحن من خلال إنشاء إخطارين منفصلين.

• تشير الرسالة الأولى “الشحن غير متاح” إلى أن الجهاز غير قادر على الشحن.

• بينما تحذر الرسالة الثانية “السائل المكتشف في مدخل الشحن” المستخدم من اكتشاف الرطوبة في منفذ الشحن.

من الضروري عدم تجاهل هذين الإخطارين، باستثناء الحالات الشديدة، حيث يمكن أن يتسبب تجاهل هذه الرسائل في عواقب وخيمة على الجهاز، وإذا كنت بحاجة إلى تجفيف جهاز iPhone الخاص بك، فتوصي Apple ببعض الخطوات البسيطة مثل الضغط برفق على الجهاز مع توجيه مدخل الشاحن نحو الأسفل لإزالة أي سائل زائد ووضعه في مكان جاف مع تهوية كافية لمدة تقريبًا 30 دقيقة قبل محاولة شحنه مرة أخرى.

في حال ظهور نفس رسالة التحذير مرة أخرى على شاشة جهاز iPhone، فهذا يدل على وجود رطوبة لا تزال متواجدة في الجهاز، وفي هذه الحالة يجب ترك الجهاز في منطقة جافة تتمتع بتدفق الهواء الكافي لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل محاولة شحن الجهاز.

كما تحذر Apple من استخدام مصادر الحرارة الخارجية أو الهواء المضغوط لتجفيف الجهاز، وتنصح أيضاً بعدم إدخال أي جسم غريب في مكان الشحن، مثل القطن أو المناشف الورقية، ولا ينصح أيضًا بوضع جهاز iPhone في كيس من الأرز لأن ذلك يمكن أن يتسبب في تلف الجهاز نفسه.