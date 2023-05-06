تحديث PUBG MOBILE الجديد يحمل مزايا رهيبة تُبهر اللاعبين..ربما لا يعرفها الكثير

تحذو لعبة المغامرة والتشويق القتالي PUBG MOBILE على شعبية كبيرة من دول العالم، وتصنف من أفضل ألعاب المعارك والقتال الجماعي، على منصات الهواتف الذكية عبر الإنترنت، لكونها لعبة مشوقة وممتعة وتزيد من رغبة اللاعبين في المنافسة لكسب الأعداء والحصول على الألقاب المغرية التي تزيد من روح المنافسة بين اللاعبين، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية سنوضح لكم المزايا الجديدة الذي يحملها التحديث الأخير.

تحديث PUBG MOBILE الأخير

انطلقت رحلة الموسم الخامس من لعبة المغامرة القتالية PUBG MOBILE وجاءت معها الكثير من الإضافات الجميلة، جديراً بالذكر أن ببجي هى لعبة قتالية تضم 100 لاعب داخل خريطة كلاسيكية، يهبطون من طائرة على سطح جزيرة مفقودة بها الكثير من المعدات القتالية والسيارات والأسلحة النارية، حيث تبدأ الملحمة بين اللاعبين في جميع أنحاء الخريطة، ولا ينجو منها إلا الفائز فقط، علما بأن تحديث ببجي الأخير نزل يوم 9- 3 – 2023 بإصدار 2.5.0 على منصات هواتف الأندرويد والآيفون.

المزايا الجديدة بتحديث PUBG MOBILE

دائما ما تبهرنا لعبة المغامرة القتالية PUBG MOBILE بجميع التحديثات، لأنها تعطي تجربة لعب قوية ومشوقه لدى الكثير، وتضيف العناصر والأسلحة الأكثر دقة مما يجعلها تلفت الانتباه لدى الكثير وتلبي رغبات العديد من اللاعبين، ويحمل التحديث الأخير مزايا جديدة ربما قد لا يعرفها وهى كالتالي:

إضافة عناصر مبتكرة بتصميم جميل وإبداعي في وضع اللعب الجديد أو ما يسمى “سنوية الخيال”.



إنشاء التصميمات الإبداعية أصبح متاح لفترة محدودة في ما يسمى بلاد العجائب.