تحديث iOS 17.4  من أبل يعالج 15 ثغرة أمنية ويدعم محركات البحث من Chrome وFirefox

أعلنت شركة أبل العالمية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية عن تحديث جديد 17.4 لأجهزتها لمعالجة بعض الثغرات الأمنية وإتاحة استخدام عدد من محركات البحث مثل كروم وفايرفوكس على أجهزتها، وذلك خضوعاً لطلب المستخدمين من الاتحاد الأوروبي واللوائح المنظمة للاتحاد، وذلك وفقاً لما أكدته موقع apple track عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

تحديث 17.4 ios- المصدر: apple trak عبر إكس

وتشمل الثغرات الأمنية التي تم إصلاحها في التحديث الجديد ما يلي: ثغرة في Mail Search حيث يمكن أن تسمح لتطبيقات الطرف الثالث بالوصول إلى المعلومات الحساسة، مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، وثغرة في Safari يمكن أن تجعل نشاط التصفح الخاص للمستخدم مرئيًا في الإعدادات، وثغرات متعددة في WebKit، وهو محرك المتصفح الذي يشغل Safari، وثغرة في Time Zone يمكن أن تسمح للمتسللين برؤية رقم هاتف المستخدم.

وحثت شركة أبل جميع مستخدمي iPhone وiPad على تثبيت التحديث الجديد على الفور للحفاظ على أجهزتهم آمنة، بالإضافة إلى إصلاحات الثغرات الأمنية، يتضمن التحديث الجديد أيضًا ميزة حماية الأجهزة المسروقة الجديدة، حيث تعمل هذه الميزة على منع المتسللين من قفل مستخدمي iPhone من حساباتهم في حالة سرقة الهاتف الذكي، وإذا اكتشف جهاز iPhone موقعًا غير معروف له، فسيطلب من المستخدم إجراء مسح ضوئي لوجهه أو بصمته مرتين بفارق ساعة واحدة لفتح الجهاز.

Apple has officially announced iOS 17.4 will get sideloading and alternative app stores in the EU 📲

Are you in favor of this massive changes to the iPhone? pic.twitter.com/7Ngji3faKz

— AppleTrack (@appltrack) January 25, 2024