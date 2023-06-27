تحديث GTA San Andreas الجديد وأهم الإضافات المدهشة| طريقة التحميل

يبحث العديد من الأشخاص عن تحديث Gta San Andreas الجديد حيث قامت روك ستار بطرح تحديث جديد وهذا بمناسبة منتصف العام، وقدمت إضافات عدّة على شكل اللعبة وخصائصها الداخلية والأدوات المستخدمة، وأعلنت الشركة عن مكافآت لكافة اللاعبين بمناسبة التحديث للمرتزقة.

أبرز الإضافات الجديدة

شمل تحديث اللعبة الجديد الكثير من التحديثات والإضافات التي جعلت اللعبة أكثر تشويقًا ومتعة، حيث تم إضافة الآتي:

تم إضافة ورشة مركبات إلى اللعبة ليتم من خلالها تجهيز الوكالة بكافة التحسينات المميزة.

أضيف إلى اللعبة جهاز تشويش على الصواريخ لزيادة الإثارة والمتعة إلى اللعبة.

إضافة العديد من المركبات الجديدة وتم تزويدها بالعديد من قوائم التخصيص.

طريقة التحميل للعبة Gta San Andreas

تستطيع تحميل اللعبة من خلال موقع الشركة روك ستار بالطريقة التالية: البحث عن موقع شركة روك ستار وعمل تسجيل للدخول على الموقع. بعد الدخول إلى الموقع يتم اختيار نيوز وير والضغط عليه. من القائمة الظاهرة بصفحة اللعبة يتم الضغط على التنزيل للعبة. سيتم فتح الصفحة الجديدة للعبة ويتم اختيار النسخة الحديثة للاستمتاع بالتحديثات والإضافات.

أهم المميزات في الإضافات الجديدة

تم توفير العديد من المميزات في اللعبة بعد الإضافات التي أضيفت إليها، ومن أهم هذه المميزات ما يلي: