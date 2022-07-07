تحذير هام لمستخدمي هواتف أندرويد من ثغرة أمنية عالية الخطورة وإجراء عاجل للجميع

حذر العديد من الخبراء خلال الفترة الأخيرة جميع مستخدمي هواتف أندرويد، حيث أكد الخبراء على ضرورة تحديث متصفح جوجل كروم بأسرع وقت من أجل المحافظة على المعلومات السرية والحسابات البنكية الموجودة على الهاتف الذكي الخاص بك، ومنع اختراق الهاتف من الهاكر والمتطفلين.

ثغرة أمنية على هواتف أندرويد

أكد الخبراء أن إجراء التحديث إجباري لجميع مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد Android، وذلك بسبب وجود ثغرة أمنية عالية الخطورة، حيث أنها تتيح للتطبيقات الضارة بالاستيلاء على الهاتف وسرقة العديد من البيانات الشخصية الحساسة وكذلك الحسابات البنكية.

من جانبه أشار الموقع التقني “جيز مو شينا” أن شركة جوجل قد رفضت التحدث علناً عن تلك المشكلة بالتفصيل حتى يقوم المستخدمين بعملية التحديث لمتصفح جوجل كروم، حيث إنه يمكن إصلاح الثغرة الأمنية عن طريق تحديث المتصفح على هواتف أندرويد إلى الإصدار رقم 103.0.5060.71، ولكن بحسب الخبراء فإن الثغرة تتعلق بـWeb RTC.

كيفية معرفة إصدار جوجل

يمكنك التعرف على إصدار جوجل من خلال خطوات بسيطة وسهلة للغاية كما يلي:

يجب في البداية الدخول إلى الإعدادات.

ثم الدخول إلى التطبيقات.

اختر كروم.

تأكد من إصدار كروم على هاتف من خلال التمرير لأسفل.

يجب التنويه أنه يجب على مستخدمي هواتف أندرويد تحديث الإصدار المصحح من المتصفح بأسرع وقت من أجل المحافظة على البيانات الحساسة والحسابات البنكية للمستخدمين، حيث يجب أن يكون الإصدار الحديث رقم 103.0.5060.71.

كيفية تحديث جوجل كروم

عليك في البداية فتح متجر Google Play، ثم الضغط على رمز الملف الشخصي بأعلى يمين الشاشة.

تحديد إدارة التطبيقات والأجهزة.

النقر على انظر التفاصيل تحت التحديثات المتاحة.

يجب التأكد من وجود تحديثات لمتصفح جوجل كروم ثم الضغط على التحديث.

فور الانتهاء من التحديث يجب اتباع الإرشادات الموجودة ويجب أن يكون الإصدار رقم 103.0.5060.71.

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