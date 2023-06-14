تحديث eFootball 2023 v2.6.0 بيس موبايل.. المميزات والهدايا

قامت الشركة اليابانية كونامي بإطلاق تحديث eFootball 2023 v2.6.0 بيس موبايل حيث قامت الشركة بإرسال رسائل إلى المُستخدِمين للعبة بأنه يوجد تحديث مميز وغير عادي سيتم نزوله مع بداية شهر يونيو 2023 وسيتم إضافة العديد من الهدايا المجانية وإضافة لاعبين جدد، وسيكون هناك تحديثًا كلياً داخل اللعبة وجميع الأحداث الموجودة فيها.

ملامح التحديث الجديد

قد يهمك: • شرح ورابط تحميل لعبة بيس efootball آخر إصدار لكافة الأجهزة 2023

فاجأت شركة كونامي مُستخدِمي اللعبة بعمل تحديث خاص بها، وليس تحديثًا عاديًا مثل الذي يتم بطريقة أسبوعية، وجاءت التحديثات والإضافات على النحو التالي:

القيام بتعديل وتطوير اللاعبين مرة ثانية، وهذا يُعد ميزة جيدة في حالة تنزيل لاعب غير مناسب لطرق لعب المدرب، فيمكن التطوير من إمكانيات اللاعب ليحدث الفرق مع فريقه.

تُعد هذه الميزة أفضل الإضافات منذ أكثر من عام ونصف منذ أن انطلقت لعبة بيس2022 .

سيتم نزول لاعبين جدد أقوياء وتطوير في أداء بعض اللاعبين.

سيتم نزول الأوف لاين والأون لاين بحوالي 50 كوينز.

سيتم نزول بكج جديد من الشو تايم ويضم بداخله الكسندر أورنولد.

سيتم نزول بكج لفريق انتر ميلانو وسيكون حاضر فيه اللاعب أدريانو.

يتم إضافة بكج فريق باريس سان جيرمان بطل فرنسا وبكج بايرن ميونخ وفريق برشلونة ونابولي وتحديث جديد للفرق.

يتم تجديد بكج لعقود الترشيح وسيت نزول إمبابي و هالاند وورفائيل لياو وفينيسيوس جونيور و العديد من اللاعبين المتميزين.

مميزات وهدايا في لعبة efootball

يتم تقديم العديد من الهدايا عند تحميل التحديث، وأبرز هذه الهدايا ما يلي: