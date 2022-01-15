اخر تحديث Android 12 يصل لهواتف سوني اكسبريا

قامت شركة سوني العالمية رسميا خلال الأيام الأخيرة بالأبعاد عن اطلاق تحديث اندرويد 12 المستقر لبعض الهواتف التي تتبع شركة سوني اكسبريا، وهو التحديث الذي تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة به حيث يتم طرح هذه التحديثات لشرائح الهاتف المزدوجة في الوقت الحالي، و قد جاء التحديث الجديد للهواتف بالعديد من المميزات التي تساعد في جعل استخدام الهواتف أفضل، واليكم من خلال هذه السطور ابرز التفاصيل الخاصة بتحديث اندرويد 12 لعدة هواتف سوني اكسبريا والتعرف على كافة الهواتف المتاحة لها التحديث الجديد.

تحديث Android 12 في هواتف سوني اكسبريا

تم الإعلان عن أسماء الهواتف التي تتبع شركة سوني اكسبريا والتي تدعم نظام تحديث اندرويد 12 الجديد، فنجد أن هذه الهواتف هي سوني اكسبيريا 1 مارك 3 Xperia 1 III و سوني اكسبيريا 5 مارك 3 Xperia 5 III، حيث بدأ المستخدمين الحاملين للأنواع المطروحة من هاتف سوني اكسبريا رسميا في تلقي نظام التشغيل اندرويد 12 الجديد بعد التحديث، الذي يتم دفعه حاليا في روسيا فقط قبل باقي المناطق حول العالم من المستخدمين.

أهم مزايا تحديث اندرويد 12 لهواتف سوني اكسبريا

يأتي تحديث اندرويد 12 الجديد والذي تم طرحه لهواتف سوني اكسبريا بالعديد من المزايا الهامة، ومن ابرز هذه المزايا ما يلي.