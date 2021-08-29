تحديث جديد من واتساب الذهبي whatts app gold 9.85 يحمل ميزات رائعة

تحديث جديد من تطبيق واتساب الذهبي ممتد حتى عام 2022، يتضمن العديد من المزايا والإضافات القوية، التي ستجعل منه المنافس الأقوى والأبرز للنسخة العالمية الخضراء، متضمنًا أيضًا حلًا أكيدًا لبعض المشكلات التي تواجه مستخدميه، ويحمل رقم: 9.85،مع العلم أنه لن يحتاج مساحة كبيرة لتخزينه عبر الجوال، ولا يتطلب قدرات تحميلية كبيرة أو سحب كبيرة من باقة الإنترنت الخاصة بالمستخدم، لذا سيكون الأمر بسيطًا، بالرغم مه أنه يتضمن العديد من الخصائص، قد ينزل تلقائيًا أو تحميله يدويًا.

أبرز ميزات تحديث whatts app gold 9.85

السرعة في إرسال الرسائل والصور والفيديوهات وتحميلها بشكل أسرع.

إخفاء العلامة الزرقاء √ التي تشير إلى قراءتك للرسالة، ما يعني أن المرسل لا يعلم أنك شاهدت الرسالة.

تغيير الخلفيات تلقائيًا من مستخدم لآخر.

تفعيل خاصية الإشارة إلى شخص ما في محادثات المجموعة على غرار الفيس بوك.

إمكانية تفعيل الوضع الليلي بكل سهولة.

إمكانية عمل مكالمات جماعية وإضافة أصدقاء أثناء المحادثات والمكالمات.

إخفاء مشاهدة حالة أحد الأصدقاء، أو رؤية صديق ما لحالتك.

سماع الرسائل الصوتية الواردة بدون الضغط كل مرة لتشغيل مقطع آخر.

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كيفية تحميل تحديث واتساب الذهبي

أما عن كيفية تحميل التحديث الجديد من واتساب الذهبي، فيتطلب الأمر في البداية أن يكون التطبيق مفعل ومثبتك على هاتفك، ثم بعد ذلك عليك الذهاب إلى متجر جوجل بلاي والبحث عن تحديث: whatts app gold 9.85، ثم الضغط عليها لتنزيله تلقائيًا، أو من خلال البحث في جوجل عن موقع رسمي لتحميله، وفور تنزيله، يمكنك الضغط على التثبيت ثم البدء في الحصول على الإضافات الجديدة، مع العلم أن التحديث ممتد لفترة طويلة قادمة، ما يعني أنه قد يتم إتاحة إضافات أكثر لاحقًا.