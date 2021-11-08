تحديث واتساب WhatsApp الجديد يطرح مزايا جديدة انتظرها المستخدمين كثيرا

أصبح تحديث واتساب الجديد أكثر سهولة و مرونة بعد العمل على إضافة الكثير من المزايا، وخاصة بعد الانتشار الواسع للتطبيق، حيث يعمل فريق العمل خلال الشهور الماضية على تطوير البرنامج وذلك بإضافة مزايا جديدة، أبرزها استعمال الحساب الخاص بالتطبيق على اكثر من جهاز، وذلك بدون الارتباط بالهاتف الذكي كما قد كان من قبل، وخدمة الرسائل الذاتية سريعة الاختفاء، واستعادة الرسائل المحذوفة وغيرها من المزايا المتنوعة.

تحديث واتساب WhatsApp الجديد

يقدم التطبيق الشهير (WhatsApp) العديد من التحديثات الجديدة والمنوعة من بينهم استخدام الحساب علي اكثر من جوال دون شرط وجود الهاتف الذكي المحدد، كان في السابق لابد من استخدام نفس الهاتف أو الجهاز اللوحي ( التابلت) ولكى يتمكن المستخدمين من استخدام هذه الميزة، لابد من توافر أي هاتف ذكى متصل بالأنترنت و لكن لابد وأن يعمل الهاتف طبقا لاخر التحديثات الخاصة بنظام التشغيل سواء كان (اندرويد) أو (IOS).



كيفية استخدام الواتساب علي اكثر من هاتف بنفس الحساب

الذهاب إلي خيار LINKED DEVICES. تحديد خاصية (علما بأنه حتى الآن تحمل صفة الإصدار التجريبي أو ما يسمى MULTI DEVICE BETA).

بعد ذلك سيتم وقف ارتباط الحساب بالهاتف المحدد و يمكن أجراء المحادثات على أي هاتف محدث متصل بالأنترنت.

ومن أجل تفعيل هذه الخاصية، على المستخدم أن يذهب إلى خيار (Linked Devices) ثم عليه اختيار الخاصية التي لا تزال تحمل صفة “الإصدار التجريبي” (Multi-Device Beta)، وبمجرد التفعيل، سيتم إلغاء ارتباط الهاتف بجميع الأجهزة السابقة، وبعد ذلك، ستتمكن من استئناف الدردشة على هذه الأجهزة سواء أكان هاتف الذكي متصلا بالإنترنت أم لا, وتستمر الأجهزة في العمل مع استقبال الرسائل ولمده تصل إلى 14 يوما حتى بعد انقطاع الأنترنت عن هاتفك المحدد، لذا كي تتمكن من الاستفادة من هذه الميزة عليك أن تقوم بالدخول علي تحميل الواتساب.

ونجد أن هذه الميزة مفيدة جدا خاصة للمستخدمين الذين يفقدون الهاتف الخاص بهم أو لأي سبب يكون وجود هاتفهم غير متاح معهم أو نفذت البطارية , وحينها يحتاجون استخدام التطبيق.

تحديثات WhatsApp الجديدة

قدمنا لكم تحديث واتساب WhatsApp، اكتب لنا في التعليقات رأيك في اخر تحديثات الواتساب الجديدة.