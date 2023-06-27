تحديث واتساب الجديد يجلب ميزة استثنائية طال انتظارها بشأن ايقاف الاتصال لهؤلاء

تحديث واتساب الجديد وطريقة تفعيله من أهم ما يشغل العديد من مُستخدِمي التطبيق، حيث يمنح هذا التحديث خصوصية أكبر ويضيف العديد من المزايا للتطبيق، ويقوم التطبيق بالتحديث المستمر لضمان أمان أكبر ورفاهية أكثر لمَن يستخدمون التطبيق.

التحديث الجديد

يعمل تطبيق واتساب دائمًا على مسايرة التطور التكنولوجي الموجود حاليًا، ولهذا يقوم بعمل التحديثات اللازمة من أجل خصوصية أكبر وأمان أعلى، وجاءت التحديثات على ما يلي:

الخاصية الجديدة

هي خاصية الإيقاف لمتصلين لم يتم التعرف عليهم وغير معروفين، حيث لن يتمكَّن أي شخص غير مُسجَّل لديك بالاتصال على الرقم الخاص لك عند تشغيل هذه الخاصية الجديدة.

لا يمكن إرسال الرسائل عند تشغيل خاصية إيقاف المتصلين، ولا تصل الرسائل إلى حسابك من الأشخاص الغير معروفين عند تفعيلها.

توفر هذه الميزة الجديدة الخصوصية حتى لا يتمكَّن أحد غير معروف أو غير مرغوب فيه من الاتصال عليك.

طريقة التفعيل للتحديث الجديد في واتساب

يستطيع مُستخدِم واتساب الاستفادة من التحديث الجديد من خلال تفعيله على الفور، ويمكن ذلك من خلال ما يلي: