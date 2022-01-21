تحديث واتساب الجديد سيُحدث ثورة على شكل المحادثات وتعتيم الصور وغيرها

صدقت توقعات الفترة الماضية التي تحدثت عن نية تطبيق واتساب الشهير للتراسل الفوري لإطلاق أكبر تحديث له خلال الفترة المقبلة مع بداية العام الجديد 2022، يتضمن طرح عدد من الإضافات المتتالية والميزات الرائعة والثورية، فتقريبًا يوميًا تنشر التقارير الأجنبية وتوقعات خبراء التقنية عن بعض الإضافات التي ينوي whatsapp إضافتها للمستخدمين، أو بعض المميزات التي تم توفيرها وتفعيلها بالفعل، كذلك بعض المشكلات التي تم حلها والقضاء عليها، بجانب إضافة بعض تقنيات ووسائل الدفع الإلكتروني والمالي.

تحديث واتساب الجديد

وفي مفاجأة جديدة يستفيد منها مئات الملايين من المستخجمين حول العالم، يستعد واتساب وفقًا لتقرير موقع WABetainfo، لإضافة ميزة جديدة تتعلق بالمحادثات من أجل إضفاء شكلاً جديدًا عليها، وتمكينهم من القدرة على الرسم عبر إضافة أدوات للرسم، بالإضافة إلى تحسين محرر الصور المدمج في التطبيق باستخدام أقلام الرصاص، وهو ما يُتيح لمستخدم التطبيق من إمكانية رسم خطوط أكثر سمك على الصور ومقاطع الفيديو.

خاصية تعتيم الصور

ومن المميزات المدهشة التي سيتم توفيرها في التحديث الجديد أيضًا، السماح بتغيير لون القلم وفق اللون الذي تختاره، إلا إنه لا يمكنك زيادة سمك الحد أو تقليله، وهو ما قد يتم إتاحته خلال الفترة المقبلة، كما سيتم تضمين أداة هي الأولى من نوعها تتعلق بخاصية تعتيم الصور، وهو ما يسمح للمستخدمين من إخفاء الأجزاء الفردية من الصورة قبل إرسالها.

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الوصول إلى المراسلات من 5 أجهزة مرتبطة في وقت واحد

جدير بالذكر أن تلك الإضافات التي تحدثنا عنها تم الإنتهاء من توفيرها ضمن الإصدار 2.22.3.5 لأجهزة Android، ومن المتوقع أن يتم تضمينها في برامج الإصدار لنظامي Android وiOS، في الوقت الذي تم فيه بالفعل إمكانية ربط حسابك على التطبيق بجهاز ثان مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة لاتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت.