تحديث واتساب الجديد 2021 يُتيح تشغيل whatsapp على 4 أجهزة مختلفة

تطبيق واتساب من تطبيقات التواصل الاجتماعي الهامة لدى الجميع، والتي لا غنى عنها، لهذا يتم تحديثه باستمرار لتقديم مزايا جديدة، ومن الجديد في تحديث واتساب الجديد 2021 أنك تستطيع تشغيل التطبيق بدون هاتف من خلال الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى وفتحه على عدد 4 أجهزة مختلفين دون اتصال هاتفك بالنت، وهذا من خلال الانضمام إلى الإصدار التجريبي متعدد الأجهزة، لتحديث التطبيق على أجهزة الاندرويد أو ios لآخر تحديث.

تحديث واتساب الجديد 2021

قبل التحديث الأخير للواتساب: كان يتم تشغيل تطبيق واتس آب على الكمبيوتر أو أي جهاز آخر من خلال الاقتران بينهم وبقاء هاتفك الذكي متصل بالإنترنت حتى يظل التطبيق مفتوح على الجهاز الآخر، وفي حالة قطع الإنترنت على هاتفك ينقطع اتصال تطبيق واتساب على الأجهزة الأخرى المتصلة به.

التحديث الأخير للواتساب: بمجرد إتمام تحديث تطبيق واتساب 2021 على هاتفك الذكي سواء كان من أنظمة التشغيل الأندرويد، أو IOS، فإنك تستطيع فتح الواتساب على عدد 4 أجهزة آخرين دون اتصال هاتفك بشبكة الإنترنت باستمرار.

مميزات تحديث الواتس اب الجديد 2021

بمجرد تحميل واتساب الجديد 2021 أو تطبيق واتساب للأعمال، ستجد مزايا التحديث التي منها تستطيع فتح الواتساب على أجهزة أخرى دون اتصال هاتفك بالإنترنت، وهذه الميزة ظلت واتساب تعمل على تطويرها منذ عدة شهور، ويتميز التحديث الأخير للواتساب بالأتي:

التمكن من فتح التطبيق على أجهزة مختلفة دون حاجة لاتصال هاتفك بالنت.

يظل التطبيق مفتوح على الأجهزة لمدة تصل إلى 14 يوم من تاريخ آخر اتصال لهاتفك بالإنترنت.

الميزة الجديدة تعمل على المحافظة على تشفير المحادثات end-to-end والمحافظة على خصوصية المستخدم.

ومن خلال تقرير في مجلة Forbes الأمريكية عن التحديث الجديد للواتساب بأنه للحفاظ على الخصوصية والأمان قد يواجه مستخدميه بطء في التشغيل، كما لا يمكنك من استخدام واتساب على جهاز في إجراء مكالمة مثلا، وعلى الجهاز الآخر الرد على رسائل.

كيفية استخدام واتساب بدون هاتف

بعد تحديث التطبيق على هاتفك، ولكي تتمكن من فتحه على أجهزة أخرى يكون باتباع الأتي:

افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.

في أعلى التطبيق 3 نقاط بالزاوية اليمنى من الشاشة، انقر عليهم.

واختار “الأجهزة المرتبطة”، ثم اضغط على ربط جهاز.

بعد ذلك يتطلب منك فتح واتس ويب على جهازك.

يتطلب منك إلغاء قفل الهاتف.

ويفتح لك المسح الضوئي للرمز من فتح واتساب ويب على جهاز الكمبيوتر ليتم الاقتران.

بذلك يتم الاقتران بين الهاتف وأجهزتك المستخدمة لتشغيل واتساب بدون هاتف من اختيار خيارات إضافية، ثم الانضمام للإصدار التجريبي.