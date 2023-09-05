تحديث واتساب الأخير يسهل العثور على القنوات بمزايا بحث متقدمة

أطلق تطبيق واتساب تحديثاً جديداً يتيح للمستخدمين اكتشاف القنوات بشكل متقدم، يمكن للمستخدمين الآن تصفية القنوات في القسم المخصص داخل التطبيق لعرض القنوات المتاحة من بلدهم أو من بلد آخر، بالإضافة إلى خيار “عالمي” الذي يسمح بعرض جميع القنوات دون تقييد جغرافي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تصفية القنوات بنطاق أوسع عن طريق اختيار عرض القنوات الأكثر نشاطًا أو شعبيةً أو أحدثها، وبالطبع، يمكن البحث عن القنوات مباشرةً باستخدام شريط البحث.

وقد بدأ توفير هذا التحديث الجديد للمستخدمين على متجري Google Play لأجهزة Android ومتجر App Store لهواتف iPhone، يمكن للمستخدمين توقع استلام التحديث تدريجياً خلال الأيام القليلة القادمة.

تلك الخيارات الجديدة تسهل على المستخدمين استكشاف القنوات المتاحة داخل واتساب دون الحاجة إلى معرفة مسبقة عنها، مما يتيح لهم الانضمام إلى القنوات التي تلائم اهتماماتهم.

يُشير إلى أن “القنوات” هي ميزة جديدة في واتساب تسمح لمشرفي القنوات بإرسال رسائل إلى متابعيهم، مع إمكانية تفاعل المستخدمين مع تلك الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية دون الكشف عن معلوماتهم الشخصية.

وفي الوقت الحالي، يتاح استخدام ميزة القنوات في تسع دول، بما في ذلك مصر والمغرب وتشيلي وكولومبيا وكينيا وماليزيا وبيرو وسنغافورة وأوكرانيا.

وقد تعهدت المنصة بتوسيع هذه الميزة لتشمل المزيد من الدول تدريجياً بحلول نهاية هذا العام، ولكنها لا تزال تعمل على تحسينها قبل تطبيقها على نطاق أوسع.