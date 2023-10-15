تحديث من “أبل” لإصلاح ثغرتين فوريتين

أصدرت شركة أبل تحديثاً أمنياً لإصلاح ثغرتين أمنية خطيرتين في أجهزة آيفون وآيباد القديمة قد تم استغلالهما في هجمات إلكترونية، بما في ذلك “آيفون 8” والطرازات الصادرة بعده، “وآيباد برو” بجميع طرزه، والجيل الثالث وما بعده من “آيباد أير”، والجيل الخامس وما بعده من “آيباد”، والجيل الخامس وما بعده من “آيباد ميني”.

الثغرة الأولى تحمل المعرّف “CVE-2023-42824” التي تمكن المهاجمين من أخذ السيطرة الكاملة على أجهزة آيفون وآيباد القديمة. تم إصلاح الثغرة من خلال تحسين عمليات الفحص.

أما الثغرة الأخرى فتحمل المعرف “CVE-2023-5217″، وقد تسمح للمهاجمين الفاعلين المدعومين من الدول بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية عند الاستغلال الناجح.

أيضا أصدرت شركة جوجل تصحيحًا لثغرة أمنية خطيرة في متصفح “كروم” نهاية سبتمبر الماضي، حيث كانت هذه الثغرة تسمح للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية. كما عالجت شركة مايكروسوفت هذه الثغرة في متصفح “إيدج”، و”تيمز”، و”سكايب”.