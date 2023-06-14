تحديث لُعْبَة اي فوتبول بيس eFootball 2023 رقم 2.6.0 إضافات رهيبة وقوية

تٌعدّ لُعْبَة فوتبول بيس eFootball 2023 من إحدى ألعاب الفيديو المشهورة بمختلف أنحاء العالم، فقد وصل عدد مستخدمي اللعبة لحوالي 100 مليون لاعب حول العالم، وقد كانت اللعبة تعمل على أجهزة الكمبيوتر فقط، ولكن مؤخرًا طورت الشركة المنتجة اللعبة فأصبحت تعمل على الهواتف الذكية، وسنبين فيمًا يلي موعد تحديث لُعْبَة فوتبول بيس.

موعد تحديث لُعْبَة فوتبول بيس 2023

طرحت شركة كونامي تحديث جديد لُعْبَة اي فوتبول بيس eFootball الذي سيوفر العديد من المميزات لمستخدمي اللعبة، وقد تم إطلاق هذا التحديث يوم 8 من شهر يونيو الحالي 2023 م، حيث أن هذا التحديث متوفر للتحميل على كل المنصات المنزلية ونسخة الهواتف، وسنبين فيمًا خصائص تحديث eFootball رَقَم 2.6.0.

طريقة تحديث لُعْبَة فوتبول بيس

يمكن تحديث اللعبة بكل سهولة، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية :

يجب أن يكون جوالك متصل بالإنترنت.

افتح متجر جوجل بلاي على جوالك.

في خانة البحث دون اسم اللعبة.

انقر على تبويب تحديث.

عقب إتمام عملية التحديث يمكنك فتح اللعبة والاستمتاع بمميزات التحديث الجديد.

هدايا تحديث فوتبول بيس الجديد

يوفر هذا التحديث العديد من الهدايا للاعبين، ومن بين هذه الهدايا ما يلي :

وجود جي بي بشكل مجاني يقدر ب300 ألف جي بي. عقب إتمام التحديث سيتم إضافة كوينات مجانية بحسابات اللاعبين. وجود فَتْحَة مجانية من بجك نجوم عقب نزوله بالتحديث الجديد. وجود فتحتين من بكج ايبيك بشكل مجاني. وجود ثلاث فتحات من بكج باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

خصائص تحديث eFootball 2023 رَقَم 2.6.0

هناك العديد من الخصائص التي يمتاز بها هذا التحديث، ومن هذه الخصائص ما يلي :

مِيزة إعادة تعيين نُقَط التقدم عبر GP.

مِيزة إضافة عدد من البدائل لفريق Dream Team.

تم إضافة اختبار تجريبي لوضع يعرف باللعب التعاوني، وقد بدأت المرحلة الاختبارية لهذا الوضع يوم 8 من شهر يونيو الحالي وستستمر حتى يوم 22 من نفس الشهر 2023م، وعقب اكتمال مرحلة الاختبار سوف يتم الإعلان عن التفاصيل الجديدة.

مكافآت eFootball 2023

بالرغم من الانطلاقة الغير موفقه للعبة eFootball قبل عامين تقريبًا، إلا أن شركة كونامي تمكنت بطريقة احترافية من إخراج اللعبة لطريق النجاح، وذلك عبر الفعاليات والمكأفات المستمرة، كما تمكنت اللعبة من تحقيق شعبية مرتفعة، ومنذ أسابيع قليلة احتفلت الشركة بهدفها رَقَم 200 مليون لفعاليات “Goal Rush”، وذلك من توقيت إصدار السلسلة بشكلها الجديد، وقد وصل اللاعبين لرقم جديد في مرحلة تسجيل الأهداف بوقت قياسي، يتمثل الهدف المرحلة الثانية لفعاليات “Goal Rush” تخطي حاجز المليار عبر بلوغ هدف 1.1 مليار.