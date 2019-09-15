تحديث لعبة ببجي موبايل الموسم التاسع 2019







ببجي موبايل في الآونة الأخيرة اصبحت من اشهر الالعاب في الوطن العربي حيث ازداد البحث عليها في جميع أنحاء العالم العربي والعالم بأسره، والان ظهر تحديث جديد للعبة وهو أحدث إصدار من الموسم التاسع، حيث أعلنت إدارة اللعبة أن التحديث في 12 سبتمبر 2019، مع العلم أن كافة الأربيهات سترجع الى الصفر مرة اخرى، وتبدأ جميع المهام الجديدة، إلى جانب عدد من الميزات الأخرى التي تمت إضافتها إلى اللعبة في التحديث التاسع من ببجي، مما يجعل ملايين اللاعبين يتمتعون ب لعبة ببجي من أي وقت مضى.

ويأتي مع التحديث الجديد من Royal Pass، عدداً كبيراً من الإضافات الجديدة الأخرى، وهو متوفر حاليًا على Android، والذي سيصل إلى جميع مستخدمين اللعبة تدريجياً خلال هذه الفترة المقبلة.







لعبة ببجي موبايل

تعد لعبة ببجي موبايل واحدة من أكثر الألعاب التي تتحكم في عقول الكثير من اللاعبين حول العالم، حيث ظهرت لعبة من قبلها تسمى فورت نايت ولعبة ببجي تشبهها تماماً، فمن خلالها تسطيع التواصل مع اللاعبين في اجواء اللعبة والتخطيط للعبة وإتقانها، وتقدم اللعبة عددًا من أنظمة الألعاب المختلفة، حيث تستطيع ان تلعب فردياً او زوجياً او تلعب في فرقة رباعية ضد فرق رباعية فضلاً عن لعب نمط الزومبي، الذي ظهر في التحديث الثامن.

تحديث ببجي الموسم التاسع







تم إصدار تحديث الموسم التاسع من لعبة ببجي بعلى جميع متاجر Android و iOS، وكل ما يحتاج إليه اللاعب هو الوصول إلى متجر Google على هاتف Android وطلب تحديث اللعبة، وبخصوص هاتف iPhone قم بالدخول الى اب ستور واضغط على تحديث اللعبة.