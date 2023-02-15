تحديث فورت نايت 23.40 الجديد يتضمن أسلحة غريبة وترقيات وإضافات استثنائية

أعلنت لعبة فورت نايت رسميًا عن إطلاقها تحديث الوضع الإبداعي إصدار 23.40، متضمنًا العديد من الإضافات والأسلحة الجديدة، بالإضافة إلى العديد من الإصلاحات للأخطاء والمشكلات التي كانت تواجه اللاعبين، لافتة إلى أن التحديث يسمح بتعديل أسماء الأجهزة مباشرةً، ويوفر أسلحة غريبة جديدة، كما يُقدم إصلاحات للأخطاء في المَعْرِض والمباني بخريطة اللعب.

أبرز الإضافات والأسلحة المضافة

بندقية هجومية تفجيرية

شوزِن خارق ومتسارع

رشاش للتصويف الخفيف.

رشاش خفيف بمخزن ذخيرة بلينك

كيفية ترقية وتعديل أسماء الأجهزة

وتضمن التحديث إمكانية ترقية الأجهزة وتعديل أسمائها، من خلال الخطوات التالية:

الضغط على الضبط أو الإعدادات من أيقونة الترس. ثم الضغط على اسم الجهاز من أعلى لوحة التخصيص. استخدام زر التشغيل الأيسر لتحديد الاسم وتغيره. ثم كتابة الاسم الجديد مباشرة.

الإصلاحات الجديدة

تم إصلاح وحل مشكلة ظهور الصورة الصغيرة الخطأ.

إصلاح مشكلة عدم ظهور معرض الأدوات والمهام.

إصلاح مشكلة دمج صورة العناصر في المعرض.

إصلاح مشكلة إعادة تعيين نقاط اللاعبين.

إصلاحات الأجهزة التي تمت ترقيتها

إصلاحات موسعة بالجزيرة.

إصلاحات جوهرية في أساليب اللعب.

كما نحج تحديث فورت نايت الجديد أيضًا في إصلاح مشكلة انتشار Dragon Ball في أراضي طور باتل رويال، كما تم منعنا لامات المكافآت والهدايا من التسلل إلى جزر الباتل رويال أيضًا.

جدير بالذكر أيضًا أنه تم إجراء تحسينات موسعة من أجل تقليل خاصية العرقلة في وضع “أنقِذ العالم” في أثناء استخدام منصات PS4.