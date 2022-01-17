تحديث فورت نايت الجديد Fortnite 19.10 وأبرز الإضافات وشحن الفيبوكس مجانًا

تحديث جديد منتظر من لعبة فورت نايت قد يكون الأقوى خلال الفترة الأخيرة، لتستقبل به اللعبة الأكثر شهرة وتحميلاً العام الجديد 2022 بالكثير من الإضافات والتحسينات الموسعة التي ينتظرها ملايين اللاعبين حول العالم، ومن أبرز مفاجآت تحديث الفصل الثالث Fortnite 19.10 في إنه يتضمن عودة الأبراج المائلة التي تحدثنا عنها في مقال سابق، كما سيتم توفير عدد من الشخصيات الجديدة مثل سبايدر مان وBoba Fett، مع توفير الجوائز والهدايا في حالة الوصول للمستويات المتقدمة التي تصل إلى حد الفيبوكس لشراء العناصر والمهمات الأساسية.

تحديث Fortnite 19.10

وتم تحديد الرابعة من فجر يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير موعدًا لانطلاق التحديث الجديد والذي ستتوقف معه سيرفرات اللعبة، لينطلق الفصل الجديد حاملاً عدد من الإضافات الجديدة كليًا، وتغيير جزري للخريطة، مع إصلاح لعدد من الأخطاء التي ظهرت الفترة الماضية، خاصةً فيما يتعلق بتعذر تسجيل الدخول وزيادة الأحمال على السيرفرات الرئيسية، مع إجراء تحسينات موسعة على المؤثرات الصوتية والبصرية لبيئة اللعب.

أبرز المهام الجديدة

انطلاق معركة الرويال الباس.

حل مشكلة خطأ فقد الاتصال بالشبكة عند محاولة الانضمام إلى المباراة كمتفرج.

رفع معدل الإطارات والضوء الساطع عند تجهيز أدوات إطلاق النار.

التعافي أثناء التواجد في الخيمة بعدما كان معطلًا.

إمكانية الاستشفاء أثناء السيرة بالمركبة دون توقفها.

انطلاق طور انقاذ العالم.

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وتوفير جوائز ومكافآت وميداليات

وأهم ما يميز لعبة فورت نايت عن مثيلاتها من الألعاب الإلكترونية الأخرى، أنها توفر العديد من الميداليات التي تختص كل ميدالية بمستوى معين أو بتحقيق هدف استراتيجي، مثل قنص عدو أو الوصول إلى مستوى أعلى، بالإضافة إلى توزيع العديد من الفيبوكس مجانًا في حالة تحقيق نتيجة جيدة، لاستخدامها في شراء العناصر والمهام والأسلحة.