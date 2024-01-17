تحديث جديد من Google Chrome يجعل ميزة التصفح الخفي غير قادرة على حماية الخصوصية 

أعلنت شركة Google Chrome أنها ستقوم بتحديث تحذير وضع التصفح الخفي في متصفحها كروم لجعل الأمر أكثر وضوحًا للمستخدمين، حيث أن جوجل وشركات أخرى لا تزال بحاجة إلى جمع بياناتهم في الوضع الخاص، جاء ذلك نقلاً عن موقع ars technica عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

تحديث جوجل كروم- مصدرالصورة: تم إعدادها بالذكاء الاصطناعي

وتقول شركة جوجل أن التحذير القديم والحديث في المتصفح على حد سواء، كما أن وضع التصفح المتخفي يمنع كروم من حفظ سجل التصفح الخاص بالمستخدم، وملفات تعريف الارتباط، وبيانات الموقع والمعلومات التي أدخلتها في النماذج، ولكن أن “التنزيلات والإشارات المرجعية وعناصر قائمة القراءة سيتم حفظها.

وتوضح شركة جوجل أن التحديث الجديد سوف يمكنها من جمع البيانات التالية من المستخدمين في وضع التصفح المتخفي، مثل: عنوان IP الخاص بك لتتبع موقعك وحركة مرور الإنترنت الخاصة بك، وملفات تعريف الارتباط من مواقع الطرف الثالث والتي تستخدم ملفات تعريف الارتباط لتتبع نشاطك عبر مواقع الويب المختلفة، وملفات تعريف الارتباط من جوجل التي تستخدم ملفات تعريف الCOOKIES لتتبع نشاطك عبر مواقع الويب وتطبيقاتها.

Chrome updates Incognito warning to admit Google tracks users in “private” mode https://t.co/1783YTkY3k — Ars Technica (@arstechnica) January 16, 2024

ومن الجدير بالذكر أن هذا التحديث من جوجل جاء بعد الدعوى الجماعية التي قام بها مجموعة من المستخدمين، والتي ادعوا خلالها أن شركة جوجل كانت تضلل المستخدمين لهذا الوضع وكانت تستخدم بياناتهم بالفعل، ولعل هذا التحديث يذكر المستخدمين أن وضع التصفح المتخفي لا يستطيع حماية خصوصيتك بشكل كامل.

وسوف تعمل على تغيير رسالة التحذير الخاصة بوضع التصفح الخفي في كروم بعد أن دفعت 5 مليار دولار لتتبع مستخدميها، وستسمح لمستخدمي الاتحاد الأوروبي بالتحكم في كيفية مشاركة بياناتهم عبر خدماتها بما في ذلك يوتيوب والبحث و متصفح كروم، وسيتمكن المستخدمين من إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات تمامًا أو اختيار مشاركة البيانات مع بعض خدمات جوجل وليس جميعها.‎

لذا إذا كنت ترغب في حماية خصوصيتك بشكل أفضل، فيمكنك استخدام متصفح آخر، مثل DuckDuckGo، والذي يركز بشكل أكبر على الخصوصية، إذا كنت ترغب في حماية خصوصيتك، فنحن في عالم مفتوح أصبح من الصعب حماية بياناتك الشخصية في ظل التطور السريع والتطبيقات الحديثة في عالم الإنترنت.