واتساب يضيف ميزة جديدة طال انتظارها تتعلق تسجيل الرسائل الصوتية

يواصل تطبيق واتساب الأشهر عالميًا في التراسل الفوري وتبادل الصور والفيديوهات، من إطلاق تحديثاتها القوية والمستمرة، التي تتضمن العديد من الإضافات الرائعة والميزات الحديثة، التي تساعد على حل العديد من المشكلات التي تواجه ملايين المستخدمين حول العالم، بالإضافة إلى توفير ميزات جديدة غير مدرجة من قبل، وهو ما تم توفيره مؤخرًا في إطلاق حل لمشكلة تسجيل الرسائل الصوتية التي كانت تواجه الكثيرين.

تحديث جديد من واتساب

أما عن أبرز الإضافات القوية والجديدة من تطبيق واتساب، فتتعلق بالعمل على حل مشكلة عانى منها الكثير من المستخدمين بشأن التسجيل الرسائل الصوتية، فتسمح بعمل pause أو إيقاف أثناء تسجيل الرسائل الصوتية، وتمكن المستخدمة أثناء فتحه الدردشة من إيقاف التسجيل الصوتي أثناء تسجيله بشكل مؤقت والمتابعة مرة أخرى في أي وقت، بعدما كان يتم تخييره في السابق بين أمرين، إما أن تمسح التسجيل تماما وتعيد تسجيله من البداية أو ترسله كما هو.

كيفية تفعيل ميزة الرسائل الصوتية

أما عن كيفية الاستفادة من التحديث الجديد لـ whattsapp الخاصة بالرسائل الصوتية، فسيظهر أمامك أثناء التشغيل الخاصة بتسجيل الرسائل الصوتية، أيقونة جديدة، يُمكنك من خلال الضغط عليها من إيقاف التسجيل بشكل مؤقت والمتابعة في وقت لاحق، لتقضي بشكل نهائي على مشكلة اعتبرها الكثير من المستخدمين بالمزعجة.

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كما سيشمل التحديث الجديد خلال الأيام المقبلة أيضًا، على مشغل بريد صوتي عالمي أكثر من رائه، يسمح للمستخدم من الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي دون الدخول إلى المحادثات.