تحديث جديد من تويتر يتضمن ميزة ثورية بشأن تعديل التغريدات

تحديث جديد من تويتر يتضمن العديد من الميزات الرائعة، لعل من أبرزها ميزة السماح للمستخدمين بتعديل التغريدات بعد نشرها على غرار مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، والتي يجري الآن اختبارها بعد الرضوخ لضعوط الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على الشركة، بعد إطلاقه استطلاعا للرأي عبر حسابه الذي يتابعه أكثر من 80 مليون مستخدم، للوقوف على رأي الجمهور في إضافة زر لتعديل محتوى التغريدة بعد نشرها من عدمه، والتي أيدتها الغالبية العظمى من المشاركين.

ميزة جديدة من تويتر

وبعد تأييد أكثر من 75% من المشاركين في استفتاء إيلون ماسك على تضمين مِيزة تعديل التغريدات بعد نشرها، أشارت منصة تويتر إلى بَدْء اختبارها تلك الخاصية بالرغم من تحذيراته للمستخدمين من التصويت بعناية، إلا أنه يجري الآن الوقوف على كيفية إنشاء مِيزة التعديل بطريقة آمنة عبر إضافة زر التحرير أو التعديل، مؤكدة في الوقت ذاته أنها كانت تنوي منذ فترة إجراء مثل هذا التعديل.

مِيزة منتظرة من زمن

وتُعد تلك المِيزة الرائعة من تويتر بشأن إجراء تعديلات على التغريدات بعد نشرها، هي خاصية تم انتظارها ملايين المستخدمين من زمن طويل، والمطالبات المستمرة بإطلاق زر لتعديل وتحرير التغريدة، خاصةً في حالة حدوث خطأ غير مقصود يتعلق بخطأ إملائي أو غيره، فكان يتطلب الأمر من المستخدم حذف التغريدة وإنشاء أخرى، وكان يؤثر هذا الإجراء بالسلب على الإعجابات المتراكمة والتعليقات التي يتم فقدانها في هذه العملية.

ومن المتوقع أن يتم وضع عدد من الضوابط المنظمة لتلك الخاصية، بحيث تكون مقيدة بوقت محدد وبالشفافية، حتى لا يُمكن إساءة استخدام التحرير لتغيير سجل المحادثات العامة، وهو ما قد يؤثر على حماية نزاهة الحوار العام، وبالتالي فإن فترة الاختبار قد تشهد العديد من التعديلات المستمرة على تلك الميزة، إلا أنها ستصبح أمر واقع.