تحديث جديد لميزة من تحديثات تويتر الاخيرة ٢٠٢٢

يعتبر تويتر من إحدى أهم مواقع التواصل الاجتماعي التي يقبل على استخدامها الكثير من المستخدمين فيتيح تويتر الكثير من الميزات الجديدة إلى كافة مستخدميه التي تعزز الخصوصية.

بالإضافة توفير الكثير من الأدوات الجديدة التي تساعد على التحكم في طريقة نشر التغريدات على المنصة.

وبناء على أخر التحديثات والمعلومات حول تويتر فيقوم تويتر الآن باختيار ميزة Flock التي توفر إلى المستخدمين إمكانية نشر تغريدات معينة على عدد معين من الأصدقاء المقربين يكون بإمكانه هو فقط أن يتفاعل معها.

تويتر يقدم ميزة جديدة للمقربين

قام تويتر بالإعلان عن ميزة جديدة وهي Flock ومن خلال هذه الميزة سيكون بإمكان مستخدمي تويتر أن يقوموا بمشاركة التغريدات مع إمكانية تحديد الجمهور الذي يشاهد تلك الخاصية ويتفاعل معها.

وقد قام تويتر بطرح تلك الميزة بصورة سابقة في شهر مايو ٢٠٢١ وذلك تحت اسم كافة الأصدقاء الموثوق بهم Trusted Friends ولكن تلك الميزة قد تم تغير اسمها لتكون Flock أو القطيع.

ومن خلال هذه الميزة سيكون من السهل تحديد مجموعة من المتابعين من أجل أن يقوموا بمشاهدة محتوى معين ولكن لا يزيد عددهم عن 159 شخص وذلك في حالة رغبة مالك الحساب في أن يقوم بمشاركة تغريدة غير عامة.

وقبل أن يقوم المستخدم بمشاركة التغريدة الخاصة به سيقوم تويتر بتقديم اختيار له وهو اختيار الجمهور المحدد وهذه الميزة شبيهة لميزة المجتمعات الميزة التي قام تويتر بإطلاقها في العام السابق.

ومن خلال تلك الميزة يكون بإمكان المستخدمين أن يقوموا بمشاركة المناقشات حول موضوع معين فقط.

فهذه التغريدة ستظهر إلى مجموعة التابعين بـ Flock كما يحق للمستخدم أن يقوم بالتحكم في المجموعة وأن يقوم بحذف وإضافة أشخاص لها في أي وقت وهذه الميزة في مرحلة تجريبية بداية من شهر يوليو السابق.

مميزات تطبيق تويتر

يتسم تويتر بالكثير من المميزات التي من بينها كلًا من التالي:

أهم ما يميزه أنه مجاني ويمكن للجميع استخدامه.

يمكن إعادة التغريدة مع تعليق.

كما يمكن من خلال تويتر أن يتم استطلاع الرأي بتقديم أربعة إجابات يتم اختيار واحدة منهم.