تحديث جديد لـ YouTube Music يُتيح لك الغناء مع كلمات الأغاني بشكل فوري

بدأت YouTube Music في إصدار ميزة كلمات الأغاني الفورية، وسيتم عرض علامة تبويب الكلمات بخطوط أكبر والتي تظهر وتتحرك تلقائيًا مع تشغيل الأغنية، ويتم تمرير الكلمات وتسليط الضوء عليها بشكل تلقائي، وتم إطلاق هذه الميزة بالفعل على بعض الأجهزة والهواتف المحمولة.

من المثير للاهتمام أن الخاصية بدأت في الظهور دون إعلان رسمي من YouTube، على الرغم من أن الإعلان قد يأتي لاحقًا مع وصول المزيد من المستخدمين للخدمة.

تبدو الميزة مشابهة لما رأيناه في منصات أخرى مثل سبوتيفاي، التي طرحت كلمات الأغاني الفورية على مستوى العالم في عام 2021، وتأتي YouTube Music الآن متأخرة في طرح هذه الميزة، على الرغم من أنه تم رصد بعض الاختبارات لميزة كلمات الأغاني الفورية في وقت سابق من العام الماضي، ومع ذلك، فإن هذا تحديث مرحب به من قبل المستخدمين المحبون لتطبيق YouTube Music.

الفائدة الواضحة من كلمات الأغاني الفورية هي أنك لست بحاجة إلى العمل بنفسك، بدلاً من الحاجة إلى التمرير والتحديق لقراءة الخط الصغير، سوف يتم التمرير لك تلقائيًا مع نص أسهل للقراءة، ووعد هذه الميزة أكثر ملاءمة للمستخدمين الذين يرغبون في الغناء مع الأغاني.

هذه الميزة ليست الوحيدة الذي يشهدها تطبيق YouTube Music في الآونة الأخيرة، فقد بدأ تطبيق YouTube Music أيضًا في اختبار تصميم جديد للمكتبة لعرض محتوياتها بشكل شبكي، وتجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا التحديث متوفرًا في نسخة (5.51.50) من تطبيق YouTube Music، ومن المؤكد أنه تحديث من الخادم عن بعد، والذي لم يتم تفعيله على بعض الأجهزة والهواتف المحمولة.

ومن المهم أيضًا، الإشارة إلى أن هذا التحديث يعكس التزام YouTube Music بتحسين تجربة المستخدم، حيث يعمل التطبيق باستمرار على توفير ميزات جديدة ومحسنة للمستخدمين، حيث أن المنصات التي تعمل في مجال البث الموسيقي أصبحت أكثر شيوعًا خلال السنوات الأخيرة.

ويعد YouTube Music واحدًا من أفضل التطبيقات في هذا المجال، ومن المرجح أن تستمر YouTube Music في تقديم المزيد من التحديثات والميزات الجديدة في المستقبل لتحسين تجربة المستخدم والحفاظ على مكانتها كواحدة من أكثر تطبيقات البث الموسيقي شعبيةً في العالم.