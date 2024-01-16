تحديث جديد في Gmail يجعل إلغاء الاشتراك في قوائم البريد الإلكتروني أسهل بكثير

من المعروف أن أي عملية شراء أو إنشاء حساب على موقع إلكتروني يتم وضعك على قائمة النشرات البريدية لديهم، مما يجعلك تقوم بإلغاء هذا الاشتراك نظراً للإزعاج المستمر، ولكن تختلف صعوبة الوصول إلى نموذج إلغاء الاشتراك من موقع لآخر، لذا قامت Google جعل هذه العملية أسهل داخل تطبيق Gmail، حيث توجد أزرار إلغاء اشتراك مدمجة داخل تطبيق البريد الإلكتروني، وذلك بحسب ما ذكره موقع gadetbridge التكنولوجي عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس.

تحديث gmail الجديد- المصدر: وكالة gadgetbridge عبر إكس

ومن الجدير بالذكر أن Google كانت تمتلك خيارات إلغاء الاشتراك في Gmail لفترة من الوقت، ولكن الزر كان مخفيًا سابقًا خلف القوائم، وقامت الشركة بتحديث واجهة Gmail على الويب لتتضمن زر جديد “إلغاء الاشتراك” بجوار اسم المُرسل إليه في البريد الإلكتروني، وتم وضع الزر في مكان بارز، حتى يتمكن المستخدمون من اكتشافه بسهولة أثناء قراءة البريد الإلكتروني غير مرغوب فيه، وذلك لمستخدمي هواتف أندرويد.

Gmail’s new unsubscribe button for Android: Check out how you can use it #Gmailhttps://t.co/Oi2vOwiXKy — GadgetBridge (@gadgetbridge) January 16, 2024

وتقوم Google الآن بإحضار نفس التغيير إلى تطبيق Gmail على هواتف Android، كما ذكرت Android Police لأول مرة، حيث تمكن فريقهم من تشغيل زر إلغاء الاشتراك الجديد على Pixel 8 Pro الذي يعمل بنظام الإصدار 2023.11.26 من تطبيق Gmail، ومع ذلك لم يتمكنوا من تشغيله على هاتف Honor، كما تم تجربته على Pixel Fold الذي يعمل بنفس الإصدار 2023.11.26، لكن لم يتم الوصول إلى زر إلغاء الاشتراك بعد.

هذا وتشير جوجل إلى أن زر إلغاء الاشتراك يتم طرحه كتحديث من جانب الخادم، كما تلاحظ Android Police، وهذا يفسر سبب عدم وجود زر إلغاء الاشتراك على جميع الأجهزة التي تعمل بنفس إصدار تطبيق Gmail، لذا قد يضطر بعض المستخدمين إلى الانتظار قليلاً قبل رؤية زر إلغاء الاشتراك الجديد على هاتف Android الخاص بهم.

وأضافت جوجل أنه إذا حصلت على التحديث، سترى خيار إلغاء الاشتراك مباشرةً في عنوان بريد إلكتروني من قائمة بريدية، وسيؤدي الضغط على هذا الزر إلى بدء عملية إلغاء الاشتراك، والتي يمكن أن تختلف مدتها بناءً على إعدادات المُرسل إليه، كما قد يتطلب الأمر الضغط على زرين فقط لإلغاء الاشتراك من القائمة البريدية، وذلك جزئيًا بفضل تغيير Google في موضع الزر.

وأضافت الشركة أنه بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون التحديث، لا تزال طريقة إلغاء الاشتراك القديمة تعمل بشكل طبيعي، من خلال الضغط على القائمة المكونة من ثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ثم حدد خيار إلغاء الاشتراك في القائمة، وبعد ذلك تكون العملية هي نفسها تمامًا كالطريقة الجديدة.

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