تحديث جديد في Gmail يجعل إلغاء الاشتراك في قوائم البريد الإلكتروني أسهل بكثير

من المعروف أن أي عملية شراء أو إنشاء حساب على موقع إلكتروني يتم وضعك على قائمة النشرات البريدية لديهم، مما يجعلك تقوم بإلغاء هذا الاشتراك نظراً للإزعاج المستمر، ولكن تختلف صعوبة الوصول إلى نموذج إلغاء الاشتراك من موقع لآخر، لذا قامت Google جعل هذه العملية أسهل داخل تطبيق Gmail، حيث توجد أزرار إلغاء اشتراك مدمجة داخل تطبيق البريد الإلكتروني، وذلك بحسب ما ذكره موقع gadetbridge التكنولوجي عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس.

تحديث gmail الجديد- المصدر: وكالة gadgetbridge عبر إكس

ومن الجدير بالذكر أن Google كانت تمتلك خيارات إلغاء الاشتراك في Gmail لفترة من الوقت، ولكن الزر كان مخفيًا سابقًا خلف القوائم، وقامت الشركة بتحديث واجهة Gmail على الويب لتتضمن زر جديد “إلغاء الاشتراك” بجوار اسم المُرسل إليه في البريد الإلكتروني، وتم وضع الزر في مكان بارز، حتى يتمكن المستخدمون من اكتشافه بسهولة أثناء قراءة البريد الإلكتروني غير مرغوب فيه، وذلك لمستخدمي هواتف أندرويد.

