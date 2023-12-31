تحديث ثوري جديد من واتساب يتعلق بالرسائل والمواعيد والمناسبات الهامة وكيفية استخدام من هذه الميزة
ما زال تطبيق واتساب يواصل إبداعات وتحديثاتة المستمرة إرضاءً لمستخدميه، وكانت آخر مزايا الواتساب التي أعلن عنها مؤخراً وهي ما زالت قيد التجربة والإختبار، هي ميزة إسم المستخدم بدل الهاتف، ومن خلال هذه الميزة سيتم التواصل مع الآخرين بإسم المستخدم وذلك بدل الكشف عن أرقام الهواتف، وهذه الميزة ستكون اختيارية ويمكن إلغائها بعد تفعيلها.
ميزات واتساب الجديدة
كما يقوم WhatsApp باختبار ميزة أخرى جديدة جاري العمل عليها الآن، وهذه الميزة أطلق عليها التطبيق إسم الملف الشخصي البديل، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إخفاء معلوماتهم الشخصية عن الغرباء، وذلك عن طريق السماح بإنشاء صورة وإسم مختلفين يظهران لجهات الإتصال الذين ليس لهم الحق في الإطلاع على الملف الشخصي الأصلي أو الأساسي.
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كما قام واتساب بتقديم ميزة أخرى للمستخدمين توفر عليهم فقدان الرسائل والمواعيد والمناسبات الهامة، ومن خلال هذه الميزة يمكن تثبيت الرسائل الهامة الخاصة بمواعيد أو بمناسبات هامة أو غير ذلك، ويؤدي هذا التحديث إلى إبقاء الرسائل المهمة أعلى الدردشة.
ولمعرفة طريقة تثبيت الرسالة قم باتباع الخطوات الآتية.
- قم باختيار الدردشة التي تريد تثبيتها
- اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد تثبيتها سواء أكانت في مجموعة أو في دردشة فردية.
- يظهر لك شعار يسمح لك باختيار مدة تثبيت الرسالة.
- قم بالإختيار بين 24 ساعة أو سبعة أيام أو 30 يوم.