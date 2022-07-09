تحديث تليجرام للحصول على أحدث التطويرات به بشكل دائم

نظرًا للإقبال الهائل على برنامج تليجرام والذي دفع بالعديد إلى البحث عن كيفية تطوير وتحديث تليجرام، هذا لأن شركة telegram تحرص على أن يكون برنامجها هو الأفضل في مجال المحادثات الصوتية وأيضًا المرئيةـ، لذلك فهي تحاول بشكل دائم إضافة كل جديد لتطبيقها لإرضاء عملائها وجذب مزيد من المستخدمين في ظل المنافسة الشرسة في هذا المجال بين العديد من التطبيقات.

تحديث تليجرام

منذ قيام الأخوين نيكولاي وبافيل بإنشاء برنامج التليجرام وتطويره منذ الإصدار الأول للنسخة التجريبية في 20 أكتوبر 2013 والشركة تعمل وبجهد كبير على تطوير وتحديث تليجرام تطبيق التراسل الفوري والدردشة الأول الآن على مستوى العالم.

كيفية تحديث تليجرام الأخير 2022 بشكل تلقائي

في حين رغبت في تحديث برنامج تليجرام التحديث الجديد وبسرعة ننصحك بتنزيله APK، فذلك من خلال الخطوات التالية :-

الانتقال إلى سوق بلاي.

البحث عن تطبيق تليجرام.

إذا وجدت تحديث فستجد الزر الأخضر يشمل كلمة تحديث وإن لم يكن ستجد كلمة فتح OPEN.

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خطوات تثبيت تحديث تليجرام 2022

القيام بتحميل برنامج تليجرام APK من خلال زر التحميل في الأعلى.

إذا واجهتك مشكلة التطبيق ضار، قم بإختيار التثبيت على أي حال.

قم بتفعيل تثبيت التطبيقات من مصادر غير معرفة وذلك من خلال التوجه إلى الإعدادات Settings ثم مقاييس الحماية والأمان.

تثبيت التطبيق كما تفعل مع باقي التطبيقات بالطريقة المعتادة.

القيام بتحديد المدينة وتسجيل رقم الهاتف.

تسجيل الكود الذي يصلك ومعه تمتع بأفضل تحديث تليجرام 2022.

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أسئلة شائعة ومتداولة حول تحديث تليجرام

س/ كيف أغير اللغة على تطبيق تليجرام ؟

ج/ لتغيير اللغة على برنامج تليجرام عليك القيام بالتوجه إلى قائمة الإعدادات ثم خيار اللغة.

س/ كيف يمكنني إضافة ملصقات على تطبيق تليجرام ؟

ج/ لكي تتمكن إضافة كل ما ترغب به من ملصقات على تطبيق التليجرام، قم بالتوجه إلى القائمة الرئيسية ثم الإعدادات ومن ثم الملصقات وصور الإيموجي ثم الضغط على زر عرض الملصقات لتجد ما تبحث عنه من صور وملصقات مذهلة.

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س/ كيف استطيع برمجة الرسائل على التليجرام ؟

ج/ لكي تتمكن من برمجة رسائلك على التليجرام، عليك القيام بفتح المحادثة التي تريد ببعث الرسالة عليها ثم كتابة رسالتك ثم الضغط بشكل متتابع ومتواصل على زر افرسال، لتظهر لك قائمة الإعدادات ثم الضغط على الرسائل المبرمجة ثم تحديد متى سيتم إرسال الرسالة.

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أهم مزايا تحديث تليجرام