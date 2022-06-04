تحديث تردد قناة كراميش 2022 على القمر الصناعي نايل سات بدون تقطيع

نضع بين أيديكم آخر تحديث لقناة كراميش، والذي لا حظنا أن هناك عمليات بحث مكثفة عليها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تعد القناة من أشهر القنوات الفضائية التي تعمل في مجال الأطفال حيث أنها تقدم العديد من الأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهية التي تحب الأطفال متابعتها.

تحديث تردد قناة كراميش 2022

وتعمل القناة على مدار الـ24 ساعة دون توقف أو تعرض للتقطع أو التشويش؛ وذلك لأنها تعتمد على أحدث أجهزة البث التلفزيوني عالية الجودة التي تساعد على تحسين إشارتها وتجعلها ترسل على مجال موسع إلى مجموعة كبيرة من الدول العربية.

ونحن بدورنا من خلال هذا التقرير الهام سنعرض لكم ما تحتاجونه من خطوات لإعادة ضبطها عبر القمر الصناعي نايل سات.

انطلقت أول إشارة للقناة منذ اثني عشر عاما أي أنها تعمل منذ عام 2009 حيث أنها استطاعت في أول أيامها أن تحظى بنسبة مشاهدة عالية من جانب الأطفال حيث تعرض القناة برامج وأفلام كرتونية للأطفال من عمر أربع سنوات حتى ثلاث عشر سنة.

وتجدر الإشارة أن البرامج التي تقدمها القناة تختص بمجال تنمية المهارات البصرية والسمعية والحركية لدة السن الصغير، كما أنها تحرص على تعليمهم الأحرف والأرقام باللغتين العربية والإنجليزية حتى تساعدهم في التعرف على طريقة نطقها وكتابتها وهذا يعود عليهم بالفائدة عند دخول الحضانة، أما عن تكاليف استقبالها فهي مجانية لا تحتاج إلى رسوم اشتراك.

إعادة ضبط إشارة قناة KARAMESH

من خلال هذه الفقرة نستعرض لكم مجموعة هامة من الترددات التي ستتمكنون من خلالها من إعادة تحديث تردد قناة كراميش للأطفال من خلال فتح قائمة جهاز الاستقبال المنزلي لكم وتسجيل الآتي من ترددات:

التردد: 11603.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.