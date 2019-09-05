“تحديث تردد” قناة دعوة Daawah TV الفضائية على النايل سات







يبحث باستمرار الكثير من المشاهدين عن تردد قناة دعوة Daawah TV الفضائية الجديد، وتهتم القناه ببث العديد والكثير من البرامج الدينية الرائعة للكثير من المشايخ المسلمين المعروفين والعلماء المتخصصون في الدراسات والعلوم الإسلامية ، كما تقدم القناة برامج كثيرة خاصه بتفسير القارن الكريم بطريقه مبسطه جداً، وبرامج أخري متخصصه بالأحاديث الدينية، وتعرض أيضاً قناة دعوة الكثير من المسلسلات التاريخية المشهورة التي يتابعها الكثير من المواطنين في الوطن العربي، فسوف نوفر عبر موقعنا المتميز تردد قناة دعوة Daawah TV الفضائية في التفاصيل الأتية.







البرامج التي تقدمها قناة دعوة Daawah TV







تقدم قناة دعوة الفضائية الكثير من البرامج الدينية المختلفة والمسلسلات التاريخية المعروفة مثل: برنامج كنوز قرآنية، وبرنامج مواقف، برنامج ومضه، برنامج مداخل الشيطان، برنامج الصحابة الكرام، ومن المسلسلات التي تقدمها قناة دعوة مسلسل خالد بن الوليد، مسلسل يوسف الصديق، مسلسل قيامة أرطغرل والكثير من البرامج والمسلسلات التي تقدمها قناة دعوة ويتابعها العديد من المشاهدين.







هدف قناة دعوة Daawah TV

قد أعلنت القناة في فترة ماضيه أن الهدف من تأسيس القناة هو ترسيخ مبادي الإسلام التي يجب أن يحرص عليها كل مسلم، وشرح السنة النبوية والتحدث عن بيوت الصحابة الكرام رضى الله عنهم أجمعين، ويتم ذلك من خلال بث برامج دينية مبسطه لشرح مفصل من مشايخ وعلماء ذو قيمه دينية وعلميه كبيرة.







تردد قناة دعوة Daawah TV على النايل سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 12687 27500 5/6

مميزات قناة دعوة Daawah TV

من مميزات قناة دعوه الفضائية أنها تبث لمده 24 ساعة متواصله دون انقطاع، ويتم بثها دون الحاجة إلى اشتراك، كما تتميز القناة أنها تقدم برامج دينية ذات طابع وسطى التي تجذب العديد من ملايين المشاهدين يومياً داخل الوطن العربي كله بل ويتابعها الجاليات العربية بالخارج أيضاً، وبالرغم من قصر بث القناه إلى أنها بدأت في التنافس مع قنوات أخرى موجوده منذ فترة طويله، وسوف نساعد جميع المحبين عن البحث على ترددات القنوات من خلال ترك تعليق باسم القناة التي يبحث عنها وسوف نبحث له عن اسم القناة.