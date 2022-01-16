تحديث ترددات قنوات MIX HOLLYWOOD وجديدها على النايل سات 2022

علي عبد السلام

يتابع كثير من مشاهدي الدراما الأجنبية والعربية والهندية مجموعة قنوات MIX علي قمر النايل سات نظرا لما تقدمه من محتوى يناسب جميع الأذواق للجميع المشاهدين وينافس قنوات مشابهة علي قمر النايل سات بتردد إشارته سهل استقبالها، وتتميز قناة MIX HOLLYWOOD بتقديمها أفلام أجنبية حائزة على جوائز عالمية و يتم عرضها بمختلف محتوياتها على مدار الأسبوع خلال 24 ساعة يلبي جميع اختيارات المشاهدين من مختلف الأعمار ومن منطلق اهتمام المشاهدين بما تقدمة قناة MIX فقد تم إضافة قناة MIX بالعربي عام 2019 لتقدم محتوى درامي عربي من مسلسلات مصرية تدخل كل بيت لتقديم محتوى عائلي يناسب جميع أفراد العائلة و تتطلع قناة MIX لإرضاء متابعيها لتدخل عام 2022 بقناة MIX ONE التي تعرض الدراما الهندية من مسلسلات وأفلام هندية من مختلف المحتويات و ابطال بوليود المشهورين وبذلك فقد سيطرت مؤخرا مجموعة قنوات MIX علي العروض الدرامية المتميزة و فواصل إعلامية قصيرة لتحتل أعلى المشاهدات في الوطن العربي.

تحديث ترددات قنوات MIX HOLLYWOOD وجديدها على النايل سات 2022 1 16/1/2022 - 1:52 ص

أحدث ترددات قنوات MIX الجديدة على قمر النايل سات 2022

القناة التردد معامل التصحيح معامل الخطأ
MIX HOLLYWOOD 11785 رأسي 27500 4/3
MIX بالعربي 11938 رأسي 27500 5/6
MIX ONE 11842 أفقي 27500 5/6

أحدث ترددات القنوات المفتوحة على النايل سات للعام الجديد 2022

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علي عبد السلام

مهندس مدني .. مُهتم بالكتابة في مجال الرياضة المحلية والعالمية أبرز هوياتي تغطية المباريات لحظة بلحظة، السفر، السيارات


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