تحديث ببجي PUBG Mobile 2022 للكومبيوتر والجوالات

من أشهر الألعاب القتالية المنتشرة في الوقت الراهن هي لعبة ببجي فبالكاد تصبح على جميع الهواتف الذكية، وحتى يحصل اللاعب على امتيازات أكثر في داخل اللعبة يجب أن يقوم بـ شحن شدات ببجي، لأن بدون الشدات فرصة اللاعب في استمرار اللعب تكون ضعيفة، ولذلك من المهم أن يعرف اللاعب طريقة سهلة يمكن من خلالها شحن شدات الببجي.

شحن شدات ببجي موبايل 2022

وتعتبر لعبة ببجي من أكثر الألعاب استخداماً في الكثير من دول العالم، وبسبب ذلك يبحث جميع اللاعبين فيها عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل، وفي هذا المقال سنتعرف بداية على طريقة شحن الشدات وهي :

يجب الدخول إلى موقع اللعبة.

ثانياً: تسجيل الدخول باستخدام البريد الالكتروني وكلمة المرور.

ثم الضغط على شحن شدات ببجي موبايل.

نقوم بتحديد عدد الشدات المطلوب شحنها، ثم نختار طريقة مناسبة للدفع.

وأخيراً نكتب الأيدي الخاص باللعبة، ثم الضغط على شحن الشدات.

تحديث ببجي PUBG Mobile 2022

أعلن عدد من مطوري اللعبة عن تحديث جديد لها، يعتبر الأقوى والأفضل للعبة، وذلك لأن تحديث اللعبة أضاف الكثير من التحسينات والامتيازات بالإضافة إلى أنه يوجد بها الكثير من الجوائز والمكافآت.

عند تنزيل التحديث الجديد للعبة تحصل على جميع تلك الامتيازات من أسلحة جديدة وملابس والكثير من الأنشطة داخلها حتى تجذب انتباه عدد أكبر لتنزيل اللعبة والاستمتاع بها، والتحديث الجديد غير مقتصر على نظام واحد فقط، إنما يمكن تنزيله لنظام الآيفون والأندرويد.

تحويل شدات ببجي عبر الايدي ID

يوجد عدة مواقع تتيح امكانية تحويل شدات ببجي موبايل، ولكن يجب أن تكون على حذر فليس كل تلك المواقع يمكن الوثوق بها، في المقابل يمكن الوثوق إلى درجة كبيرة في تلك المواقع التي تم تجربتها والشحن من خلالها لأكثر من مرة بكل سهولة وأمان.

ويعد موقع oono من أفضل تلك المواقع التي يتم شحن شدات ببجي من خلالها وهو موقع سهل الاستخدام، وذلك من خلال الدخول إليه وبعد ذلك تقوم بتنفيذ بعض الشروط والمهام منها مشاهدة مجموعة من الفيديوهات القصيرة أو الإجابة على بعض الأسئلة وبهذه الطريقة يستطيع اللاعب جمع نقاط يمكن تحويلها فيما بعد إلى شدات ببجي.