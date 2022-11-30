ببجي موبايل PUBG MOBILE تُطلق مجموعة الظهيرة الدموية والمهرج القاتل وأزياء مشهورة وأسلحة متنوعة

تواصل لعبة ببجي موبايل إبداعها في الكشف عن الأحداث الجديدة التي كشفت عنها مؤخرًا، وأبرزها مجموعة الظهيرة الدموية المنتظر أن تحظى باهتمام كبير من قبل اللاعبين، نظرًا لكما تحمله من مغامرات وأحداث مشوقة ومثيرة، في الوقت الذي يظهر فيه أيضًا المهرج القاتل في تحديات المواجهات المباشرة لما يملكه من قوة في البنيان، ومدجج بالسلاح، مع طرح مجموعة من الأزياء الشهيرة.

ببجي موبايل وأحداث جديدة

تُعد لعبة ببجي موبايل إحدى ألعاب الباتل رويال القوية للهواتف الذكية التي حظيت بشعبية كبيرة منذ انطلاقها في مارس 2018، خاصةً أنها تركز على الجودة المرئية والخرائط وتجربة التصوير والجوانب الأخرى، تدور المعركة داخل بيئة اللعبة والخريطة فور هبوط 100 لاعب يبحثون عن إمدادات البقاء على قيد الحياة، ومحاولة استغلال أقصى إمكانات تضاريس الخريطة والمركبات والعناصر، من أجل الوصول للمستويات النهاية والفوز.

لذا تطرح اللعبة العديد من الأحداث المستمرة، وتوفر خرائط متعددة للاعبين للاختيار من بينها مثل خرائط أرانغل وميرامار سانهوك وليفيك، ومؤخرًا كشفت عن حدثها الاستثنائي الجديد مجموعة الظهيرة الدموية، التي يغلب على أحداثها اللون الأحمر للدم والنار والقوة وألسنة اللهب الحارقة.

المهرج القاتل

تتوفر في اللعبة أيضًا شخصية المهرج القاتل الذي يعيث في الأرض فسادًا، ويتطلب مواجهات قوية محتدمة مع الآخرين، مع حزم وشخصيات أخرى مشهورة، وعدد من الأسلحة المتنوعة والقوية متعددة المهام.