متاح تحديث ببجي موبايل المقاومة 1.6 آخر إصدار للأندرويد 2021 PUBG MOBILE

ينتظر ملايين مستخدمي لعبة الفيديو القتالية PUBG MOBILE تحديثاتها الشهرية، حيث أطلقت تحديث ببجي موبايل 1.6.0 اعتبارا من يوم 13 سبتمبر 2021م، تحت عنوان “المقاومة”، حيث تتربع لعبة ببجي على عرش العاب القتال منذ إطلاقها حتى الآن، ويزداد لاعبيها على مستوى العالم، فقد وصلت عمليات التثبيت إلى 500 مليون عملية، ومع التحديث الأخير نقدم لكم بموقع نجوم مصرية الميزات الجديدة بهذا التحديث.

تحديث ببجي موبايل المقاومة 1.6

من الالعاب التي حظيت على زيادة أعداد اللاعبين تأتي لعبة ماين كرافت، وصدرت لعبة ببجي بتاريخ 23 مارس 2017 وهي لعبة جماعية متوفرة على أجهزة الهواتف المحمولة الحديثة، وكذلك على الويندوز، والاكس بوكس، كما أصدر منها نسختان في عام 2018 لتشغيلها على منصة ios، والاندرويد، ويأتي آخر تحديث للعبة PUBG MOBILE إصدار 1.6.0 لمعركة نارية صممت لعشاء الدجاج لمدة 10 دقائق، من خلال التربع على عرش العاب ضرب النار.

ميزات تحديث ببجي موبايل الجديد

تتميز ببجي بكثرة الأسلحة الحقيقية

تلك اللعبة من الالعاب الجماعية التي تستعد فيها لتكوين فريق، وفي المعارك الكلاسيكية الملحمية يصل اللاعبين لنحو 100 لاعب

في التحديث الأخير لعب “خطر فلورا

هذا التحديث يطلق عليه الشيف الخاص “Chef’s Special”

تم إعادة الخرائط والأوضاع التي كانت موجودة قبل ذلك

بها عودة الكلاسيكيات مثل (وضع المترو الملكي- وضع البقاء على قيد الحياة- وضع القوة الرونية- وضع العدوى).

وضع خطر فلورا الجديد

جاء في تحديث لعبة ببجي الجديد 2021 وضع خطر فلورا، والذي يتميز بالأتي:

حاجز التجديد من خلال نباتات يايلو التي تنشر على الخريطة وتستطيع منعها استعادة صحتك بالبقاء سالماً، حيث تستخدم في أغراض العلاج.

تستطيع الصعود على متن سفينة ضخمة، وبها تمنحك قوة وإمدادات جوية تساعدك في المعارك التي تنتظرك.

كما تحصل في وضع خطر فلورا على إمدادات دايناهيكس التي تمنحك عتاد تواجه بها المعارك.

مميزات PUBG Mobile 1.6.0

في تحديث ببجي موبايل الاخير تحصل على هدايا ومكافآت رويال باس الشهر الثالث في الفترة من 17 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر 2021، والذي يسمى “Chef’s Special”، ويتضمن هذا التحديث الكثير من الأوضاع التذ ذكرناها وهي:

وضع خطر فلورا

وضع البقاء على قيد الحياة حتى مشرق الشمس

وضع القوة الرونية

وأيضًا وضع جبابرة المعركة الأخيرة

خريطة فايكندي

وكذلك وضع VS AI

وخريطة باي لود 2.0

تنزيل تحديث ببجي موبايل 2021

رابط لعبة ببجي موبايل للاندرويد من خلال متجر جوجل بلاي تجد التحديث الأخير في لعبة ببجي موبايل 1.6.0 بعنوان المقاومة، ويتطلب أندرويد يتباين بحسب الجهاز مع الإصدار الحالي 1.5.0.