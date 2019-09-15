“NOW” تحديث ببجي موبايل 0.14.5 الموسم التاسع 2019

تحديث ببجي موبايل الشهري مستمر، حيث في منتصف الشهر الماضي، كان لدينا موعد مع وصول تحديث PUBG Mobile 0.14.0 على نظام Android، و الآن هناك التحديث الجديد الموسم التاسع PUBG Mobile 0.14.5 من Royal Bass، بالإضافة إلى عدد من الإضافات الجديدة الأخرى.







تحديث ببجي موبايل 0.14.5 الموسم التاسع

هذا التحديث متاح حاليًا على نظام Android وسيصل تدريجياً إلى جميع المستخدمين خلال هذه الفترة، وعلى أي حال فإن أول إضافة ملحوظة مع هذا الإصدار هي إطلاق أحدث نسخة من Royale Pass Season، وقد صمم هذا الموسم لتوحيد المحاربين من جميع أنحاء العالم، والدليل على ذلك وجود خزانة ملابس جديدة ذات طابع محارب ومهام جديدة قيمة.







طريقة تحديث ببجي موبايل

اذهب الى جوجل بلاي من الاندرويد او اب استور من ايفون.

قم بالبحث عن لعبة ببجي.

اضغط على تحديث.

لعبة ببجي موبايل

ستتاح لجميع اللاعبين فرصة للفوز برحلة إلى نهائيات PMCO 2019 Fall Splits World وسيكون ذلك بمثابة جزء من تحدي البحث عن الكنز العالمي، والموسم الجديد في لعبة ببجي به تصميم وترتيب جديد لصفحات المهام، بالإضافة إلى خيار مؤقت للعد التنازلي يؤدي إلى الموسم الجديد.







وأيضًا هناك صفحة مشاركة تمت ترقيتها على Royale Pass وتذكير جديد بمربع المهام الأسبوعي ونظام تقدم في سلسلة الإنجاز، وهناك بعض المكافآت والخصومات في هذا المزيج لإنهاء الأسلحة النارية النادرة عند شراء Unknown Cash.

وكجزء من مجموعة الجوائز المقدمة في هذا الإصدار، هناك جائزة بملايين الدولارات في Global Treasure Hunt، وأخيرًا، ليس من الغريب أن نرى كل شهر مجموعة جديدة من التغييرات في اللعبة والآن انتظر الإصدار التالي PUBG Mobile 0.15.0 في وقت ما في أكتوبر، كالمعتاد.