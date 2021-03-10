تحديث ببجي موبايل إصدار 1.3 وأهم إضافات اللعبة الجديدة

من المثير للدهشة أن شركة ببجي تمكنت من الالتزام بجدول إصدار شهري خلال الشهرين الماضيين، لذا فقد حان الوقت مرة أخرى لمعرفة ما يجلبه التحديث الأخير إلى Playerunknown’s Battlegrounds Mobile. يوفر التحديث الاخير إصدار 1.3 وضعًا جديدًا للاحتفال بالذكرى السنوية للعبة، وفصلا جديدا يمكنك فيه اختيار اللعب متخفياً، وبندقية قنص Mosin-Nagant، والكثير من تحسينات الخرائط والأداء، وسيبدأ رويال باس في وقت لاحق من هذا الشهر، لذلك ليس هناك وقت طويل للانتظار.

يقدم المقطع الدعائي أدناه لمحة سريعة عما يمكن توقعه من تصحيح ببجي موبايل على الإصدار 1.3، تحتفل اللعبة بالذكرى السنوية لتأسيسها حيث ستحضر مهرجانًا موسيقيا، وبالطبع، يقدم هذا الوضع الجديد ثلاث مهارات فريدة تتمحور حول شارات الذراع، مما يمنح اللاعبين شيئا مميزا أثناء لعبهم، يمكن للاعبين توقع اكتشاف جدار جديد للكتابة على الجدران في الوضع الكلاسيكي Erangel، حيث ستؤدي اللوحة إلى تشغيل النوتات الموسيقية، مع وجود العديد من الملاحظات التي يجب اكتشافها.

الآن بعد أن أصبح التحديث الجديد ببجي موبايل 1.3، يمكن أن يتوقع المشجعون أيضًا العثور على فصل جديد للعب من خلال مترو رويال :Uncover. في هذا الوضع، سيكون لديك خيار القفز إلى مباراة متخفية في هيئة NPC، لذلك ستلعب متخفيًا وأنت تبحث عن أعدائك. سيكون هناك أيضًا وضع درع القوة الجديد، وهناك بندقية قنص جديدة بالإضافة إلى طائرة شراعية جديدة. ومن المعلوم أيضًا أن الموسم المقبل سيبدأ في 17 مارس.