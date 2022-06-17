تقنية

مميزات تحديث ببجي الجديد Pubg Mobile 2.0 وروابط التحميل لأندرويد وأيفون

أحمد صفي الدين

أوضحت الشركة المطورة للعبة ببجي موبايل Pubg Mobile إتاحة التحديث الجديد من اللعبة في الفترة السابقة بعدما تم إضافة تطويرات جديدة في اللعبة والخرائط الخاصة بها، وكذلك تم بدء موسم جديد في اللعبة للحصول على المزيد من الإثارة والتشويق أثناء اللعب، لذلك يجب على لاعبي ببجي أن يقوموا بتحديث اللعبة على أجهزتهم كي يتمكنوا من الاستفادة بجميع الخصائص الجديدة في اللعبة، وعبر الفقرات التالية من هذا المقال نوضح لكم أهم مميزات التحديث الجديدة من لعبة ببجي موبايل، بالإضافة إلى روابط التحميل لأجهزة أندرويد وأيفون.

تحديث ببجي الجديد

مميزات تحديث ببجي الجديد 2.0 Pubg Mobile

هناك العديد من المميزات والتحسينات التي تم إضافتها في التحديث الجديد من لعبة ببجي موبايل، ونوضح لكم أهم هذه التحديثات في النقاط التالية:

طريقة تحميل تحديث ببجي الجديد الإصدار الأخير PUBG MOBILE 2.0 تحديث مايو الجاري

طريقة تحميل تحديث ببجي موبايل 2022 التحديث الجديد PUBG MOBILE 2.0

  • يتوفر في التحديث الجديد إمكانية إضافة خريطة جديدة وهي LIVIK بعد تطوريها.
  • بدأ موسم جديد في اللعبة وهو رويال بلس.
  • تم تحسين واجهة اللعبة بشكل كبير وكذلك الرسوميات الخاصة بها.
  • تم كذلك عمل العديد من التحسينات في التحكم داخل اللعبة وحركة اللاعب بها.

طريقة تحميل تحديث ببجي الجديد 2.0

يتم تحميل الإصدار الجديد من لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile 2.0 عن طريق الخطوات التالية:

  • لأجهزة أندرويد يمكن تحميل اللعبة عبر الضغط على رابط تحميل اللعبة من متجر جوجل بلاي.
  • لأجهزة أبل يمكن تحميل الإصدار الجديد عن طريق رابط التحميل عبر متجر أب ستور.
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أحمد صفي الدين

كاتب ومدون مصري، مهتم بإيصال أحدث الأخبار المحلية والعالمية إلى القارئ العربي، ومهتم أيضا بكل ما هو جديد في عالم التقنية والإنترنت


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