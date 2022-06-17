مميزات تحديث ببجي الجديد Pubg Mobile 2.0 وروابط التحميل لأندرويد وأيفون

أوضحت الشركة المطورة للعبة ببجي موبايل Pubg Mobile إتاحة التحديث الجديد من اللعبة في الفترة السابقة بعدما تم إضافة تطويرات جديدة في اللعبة والخرائط الخاصة بها، وكذلك تم بدء موسم جديد في اللعبة للحصول على المزيد من الإثارة والتشويق أثناء اللعب، لذلك يجب على لاعبي ببجي أن يقوموا بتحديث اللعبة على أجهزتهم كي يتمكنوا من الاستفادة بجميع الخصائص الجديدة في اللعبة، وعبر الفقرات التالية من هذا المقال نوضح لكم أهم مميزات التحديث الجديدة من لعبة ببجي موبايل، بالإضافة إلى روابط التحميل لأجهزة أندرويد وأيفون.

مميزات تحديث ببجي الجديد 2.0 Pubg Mobile

هناك العديد من المميزات والتحسينات التي تم إضافتها في التحديث الجديد من لعبة ببجي موبايل، ونوضح لكم أهم هذه التحديثات في النقاط التالية:

يتوفر في التحديث الجديد إمكانية إضافة خريطة جديدة وهي LIVIK بعد تطوريها.

بدأ موسم جديد في اللعبة وهو رويال بلس.

تم تحسين واجهة اللعبة بشكل كبير وكذلك الرسوميات الخاصة بها.

تم كذلك عمل العديد من التحسينات في التحكم داخل اللعبة وحركة اللاعب بها.

طريقة تحميل تحديث ببجي الجديد 2.0

يتم تحميل الإصدار الجديد من لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile 2.0 عن طريق الخطوات التالية: