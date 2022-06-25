انستجرام يكشف عن ميزة ثورية منتظرة لاختفاء الرسائل| وكيفية تغيير اسم المستخدم

يستعد تطبيق انستجرام لإطلاق ميزة جديدة رائعة خلال الفترة المقبلة يجري اختبارها مؤخرًا، يُطلق عليها اختفاء الرسائل أو Notes، تُتيح للمستخدمين مشاركة ملاحظات سريعة وقصيرة مثل الإعلانات والرسائل، وما تلبث أن تختفي خلال 24 ساعة فقط، وتختفي في غضون 24 ساعة، وأوضحت التقارير كيفية عمل ميزة إنستجرام الجديدة سريعة الاختفاء.

ميزة الرسائل المختلفية

وأضافت التقارير إلى أن الميزة تشبه إلى حد كبير ميزة الرسائل المختفية ببعض التطبيقات الشهيرة الأخرى مثل سناب شات وفيسبوك وماسنجر، وتظهر بشكل مباشر في قسم المراسلة، وسيتم إضافتها كصف جديد أعلى قائمة الرسائل، وتحديد عبر إضافة زر جديد (+)، ما يمنح للمستخدمين من إجراء بعض الإضافات، مع العلم أن ميزة الملاحظات لن يتخطى عدد أحرفها 60 حرفًا، كما سيتم الرد على هذه الملاحظات عبر الرسائل المباشرة DM.

تغيير اسم المستخدم

تسجيل الدخول إلى حساب إنستجرام الخاص بك.

تحقق جيدًا من أنك سجلت الدخول إلى الحساب المراد تغيير اسم المستخدم فيه.

اضغط على أيقونة صورة البروفايل الخاصة بحسابك أسفل يمين.

اذهب إلى الصفحة الشخصية الخاصة بك.

انقر فوق خيار تعديل الصفحة الشخصية.

ثم اضغط على خانة اسم المستخدم.

اكتب اسم حسابك الجديد.

ثم انقر على خيار تم لحفظ التعديل.

أما إذا كنت تريد د تغيير اسم العرض الخاص بك، فاضغط على علامة الاختيار الزرقاء أعلى يمين، واكتب في حقل الاسم بدلا من ذلك.

يهمك أيضًا:

طريقتان لعرض حساب انستجرام خاص بدون طلب متابعته

كيفية إخفاء الظهور أونلاين في انستجرام| وإخفاء قراءة الرسائل

كيفية تنزيل انستجرام وتسجيل الدخول| وإنشاء حساب جديد