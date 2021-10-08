قريباً تحديث اندرويد 12 الجديد .. الأجهزة المتوافقة مع نظام التشغيل Android 12

ينتظر مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل الأندرويد، تحديث اندرويد 12 الجديد الذي تطلقه جوجل للهواتف الذكية، حيث ينطلق خلال أسابيع آخر تحديث Android 12، والذي سيظهر في بعض الهواتف الذكية للقيام بتثبيته، ويتضمن العديد من المزايا للتطبيقات، والألعاب، كما أنه يضع أنظمة حماية جديدة، ويقوم بتصحيح الأخطاء التي ظهرت في الأنظمة السابقة، وحول كيفية تحديث جهازك والخطوات نوضحها لكم في موقع نجوم مصرية.

تحديث اندرويد 12 الجديد

إن تحديث نظام التشغيل Android 12.0 بجانب واجهة One UI 4.0 مؤهل له الكثير من الهواتف الذكية التي قامت بالتحديث إلى أندرويد 11 النظام الأحدث الحالي من جوجل، ومن المرتقب خلال أسابيع يمكنك الحصول على Android 12.0 وذلك على جهاز Google Pixel، وكذلك بأكثر من طريقة منها استخدام محاكي اندرويد، وهذا من ضمن الطرق الأسرع في التحديث إلى أندرويد 12، وهناك أجهزة يمكنها التحديث إلى آخر إصدار للأندر ويد.

هواتف سامسونج المتوافقة مع تحديث Android 12.0 :

أضافت شركة سامسونج التوافق مع إصدار Android 12.0 في أجهزتها ليتوافق نظام التشغيل الجديد مع الأجهزة التالية:

سلسلة هواتف سامسونج نوت (Galaxy Note)

سلسلة هواتف جلاكسي ايه (Galaxy A)

هواتف شاومي المرتقب تحديثها لاندويد 12

من المنتظر أن يتم تحديث نظام تشغيل هواتف شاومي إلى Android 12.0 وهي:

هواتف سلسلة (Mi)

وكذلك هواتف شاومي Redmi

تحديثات سامسونج لأنظمة تشغيل الهواتف

بدأت سامسونج في إرسال تحديث One UI 4 التجريبي لهواتف سامسونج جلاكسي اس 21، ومن المرتقب في شهر نوفمبر 2021 المقبل أن تصدر جوجل أندرويد 12.

مزايا تحديث Android 12.0

إن تحديث Android 12.0 الجديد يأتي بالتركيز على بناء هاتف شخصي، بتصميم جديدي تحت إسم “Material You”، ومن مزاياه:

يتيح التحديث الجديد للمستخدم خيارات عديدة في تخصيص الواجهة

كما به إمكانية تغيير لون الواجهة، وبه ميزة استخراج اللون وتطبيقه تلقائيا بالنظام

به تغيير في نظام الإشعارات، وعناصر التحكم في الصوت والودجات.

قامت جوجل بإعادة تصميم الـ Widgets التي كانت مستخدمة من قبل

التحديث الجديد به سلاسة في الحركة والتنقل

التقليل من استهلاك خدمات النظام الأساسية لنسبة تصل إلى 22 %

يستخدم الموقع الجغرافي التقريبي بدلا من الدقيق

التنبيه للمستخدم عندما يصل التطبيق للحافظة، حيث يعرض اندرويد 12 نافذة منبثقة

يقوم نظام التشغيل Android 12 على حماية وخصوصية قوية.

ومن التحديثات الجديدة في هذه الفترة جاء تحديث IOS 13 للآيفون بمميزات كثيرة، وكذلك تحديث مايكروسوفت الجديد وهو ويندوز 11، وكل ما هو جديد في عالم التقنية نقدمه لكم عبر موقع نجوم مصرية.