تحديث الفيس بوك تلقائيا من أكثر المواضيع التي تشغل تفكير مستخدمي الاندرويد، لذا تحرص شركة ميتا المالكة لتطبيق فيس بوك على تطوير التطبيق بشكل دائم ومستمر، مع حرصها على إضافة الكثير من المزايا الجديدة حتى تتواكب مع التغييرات وتوافق احتياجات مستخدميه، ومن هنا قمنا بتخصيص هذا المقال لأعزائنا الكرام حتى تتمكنوا من تحديث الفيس بوك تلقائيًا مع الإطلاع على كافة الإضافات في الفيس بوك الجديد.

كيفية تحديث الفيس بوك أخر إصدار

لتحديث الفيس بوك قم بالتوجه إلى متجر بلاي.

البحث عن تطبيق فيس بوك facebook.

إذا كان التطبيق بحاجة للتحديث سيظهر لك زر عليه كلمة ( تحديث) وإن كان التطبيق ليس بحاجة للتحديث سيظهر لك كلمة ( فتح open).

تحديث الفيس بوك تلقائيا على الهاتف

ولتحديث الفيس بوك تلقائيًا على الهاتف قم بفتح تطبيق جوجل بلاي ثم البحث عن تطبيق الFacebook.

قم بالنقر على الثلاث نقاط الجانبية.

قم باختيار تحديث التطبيق تلقائيًا.

ومن هنا ستتمتع بميزة التحديث التلقائي بمجرد نزول اي نسخة جديدة منها على هاتفك.

تحديث الصورة الشخصية على الفيس بوك

وكما تعرفنا من خلال الخطوات السابقة عن كيفية تحديث الفيس بوك تلقائيا، سنتعرف الآن على خطوات تعديل صورة الملف الشخصي للمُستخدِم على الفيس بوك وذلك من خلال اتباع ما يلي :-

القيام بفتح تطبيق الفيس بوك على الهاتف.

الضغط على أيقونة الملف الشخصي الموجودة بأعلى صفحة التطبيق.

الضغط على صورة الملف الشخصي الخاصة بالمستخدم.

الضغط على خيار اختيار Select Profile Picture.

القيام بأخذ صورة جديدة من خلال كاميرا الهاتف أو اختيار صورة من المعرض الخاص بك على الجوال.

الضغط على زر Use ( استخدام ).

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التحديثات الجديدة في الفيس بوك

سنستعرض لكم الآن ومن خلال السطور البسيطة التالية أهم التحديثات الجديدة التي تم إضافتها على تطبيق الفيس بوك، حتى يمكنكم الإستفادة منها والتمتع بتجربة جديدة وممتعة.

الوضع المظلم Dark Mode

للتمتع بهذه الميزة قم بالنقر على الثلاث نقاط الجانبية المتواجدة بالأعلى.

النقر على خيار الإعدادات Settings والخصوصية.

النقر على خيار Dark Mode حتى تستطيع تفعيله على حسابك.

زر لإنشاء منشور

في واجهة التطبيق ستكتشف زر جديد من خلاله تستطيع إنشاء أي منشور جديد أو إنشاء مجموعة خاصة أو عامة جديدة.

التصوير بتقنية 360 درجة

تستطيعوا الآن نشر صوركم بتقنية 360 درجة والذي يمكنكم العثور عليه ضمن الخيارات العديدة والمتوافرة عند نشر الصور.

الوضع الهادئ

من خلال التحديثات الجديدة التي تم إعتمادها في التطبيق والتي سوف تحصل عليها بعد تفعيل تحديث الفيس بوك تلقائيا تفعيل ميزة إيقاف الإشعارات أو كنمها وذلك من خلال :-