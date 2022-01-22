وانتظروا المزيد.. واتساب يطلق 5 تحديثات ثورية منذ بداية 2022

منذ بداية العام الجاري 2022 ويقوم تطبيق واتساب للمراسلات الفورية بإطلاق التحديثات الجديدة والرائعة يوماً بعد يوم، وذلك للحفاظ على صدارته وتقدمه على التطبيقات الأخرى المنافسة، وتلبيةً لمتطلبات المستخدمين من محبي التطبيق وعدم رغبتهم في العزوف عنه والذهاب إلى تطبيقات مماثلة.

ميزات واتساب الخمسة منذ بداية 2022

وكانت أولى تحديثات WhatsApp خلال العام الجاري، هي إتاحته لميزة شبيهة بميزة تويتر، والتي تتمثل في وصول إشعارات واتساب للمستخدمين بالصورة الشخصية لجهة الإتصال، وتم إتاحة هذا التحديث بشكل مبدئي لهواتف آيفون، وسوف تتاح في وقت لاحق لهواتف أندرويد بعد إقرارها وإجراء التحسينات اللازمة عليها.

تحديث جديد خاص بالرسائل الصوتية

أما الميزة الثانية التي أطلقها واتس آب منذ أيام قليلة وما زالت قيد التجربة، فهي ميزة الإستماع للرسائل الصوتية عقب الخروج من الدردشة، وذلك من خلال واجهة جديدة تتيح للمستخدم التحكم في إيقاف وتشغيل الرسائل الصوتية بعد الخروج من المحادثة.

ميزة الأجهزة المرتبة

وثالث مزايا واتساب الحديثة كانت إتاحة ميزة الأجهزة المرتبطة بشكل رسمي وإمكانية استقبال وإرسال الرسائل عبر التطبيق من جهاز آخر دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الأصلي الذي تم تسجيل الحساب منه بالإنترنت.

ميزة التعتيم من واتساب

وكان رابع مزايا تطبيق المراسلات الفورية خلال العام الجاري، هي ميزة التعتيم، والتي تتيح للمستخدم تظليل أو تعتيم بعض الأجزاء الحساسة في الصور أو الفيديوهات دون الحاجة إلى برامج خارجية، مع إتاحة قلمين جديدين بمحرر الصور المدمج في التطبيق للقيام بهذه المهمة “التعتيم”.

ميزة القلب النابض

وكان خامس وآخر ما أعلن عنه واتس أب أول أمس هو تحديث جديد على ميزة رد الفعل، وإتاحة أيموجي جديد يحمل شكل القلب بألوان مختلفة وبحجم أكبر، مع ظهور القلب وكأن ينبض، وأطلق المستخدمين على تلك الميزة “القلب النابض”.

قد يهمك أيضاً: