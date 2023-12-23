تحديثات ويندوز 11 الجديدة: ميزات متقدمة وملاءمة مع قانون الأسواق الرقمية

تعمل شركة مايكروسوفت حالياً على الاستعداد لإصدار مجموعة من التحديثات الفريدة والمبتكرة لنظام التشغيل ويندوز 11، هذه التحديثات ستشمل مجموعة من المزايا المتطورة التي تم تصميمها لتتناسب مع آخر الابتكارات في عالم التقنية بالإضافة إلى التوافق مع القوانين والمعايير الأوروبية الجديدة.

تحسينات في الأداء والوصولية

ستركز التحديثات الجديدة لنظام ويندوز 11 على رفع مستوى الراحة والكفاءة للمستخدمين، من خلال توفير واجهة استخدام مُحسنة وتقديم ميزات تعزز إمكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما ستشهد تكاملاً أعمق مع خدمات مايكروسوفت 365 وستوفر الخيار لإزالة التطبيقات المثبتة مسبقاً لتحقيق تجربة أكثر تخصيصاً وفعالية.

تجديد الواجهة وتحسين التطبيقات

سيتم تحديث نظام ويندوز 11 بإضافة ميزات جديدة تهدف إلى تعزيز الأداء وتحسين التجربة الشخصية، هذه الميزات تتضمن خيارات لتغيير محرك البحث الافتراضي، وإمكانية إخفاء عرض الأخبار في الويدجت لتبسيط الشاشة، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات المفكرة والمتجر بتحسينات جوهرية وتقديم قسم جديد باسم “Arcade” مخصص للألعاب الفورية والترفيهية.

الكتابة بالقلم والتحكم الصوتي المتقدم

للأجهزة المدعومة بالقلم الإلكتروني، ستتضمن التحديثات القادمة لنظام ويندوز 11 تحسينات مهمة تتيح الكتابة اليدوية بشكل مباشر في مربعات النص، بالإضافة إلى ذلك، ستشهد ميزة التحكم الصوتي تطويرات معتبرة، تشمل دعماً أوسع لشاشات متعددة وإضافة لغات جديدة، مما يعزز الكفاءة والإمكانيات التفاعلية للمستخدمين.

تحسينات في المشاركة والتواصل

التحديث المرتقب لنظام ويندوز 11 سيتضمن تحسينات على خاصية المشاركة القريبة، مما يجعل من عملية تبادل الملفات بين الأجهزة أكثر سهولة وفعالية، سيتمكن المستخدمون من تحديد الأجهزة المجاورة بأسماء مخصصة، مما يساعد في تسهيل التعرف والاتصال السريع بالأجهزة الأخرى.

نظرة إلى الإصدار القادم

من المنتظر أن يتم إصدار التحديث المعروف باسم “Moment 5” لنظام ويندوز 11 في الربع الأول من عام 2024، هذا التحديث سيكون متاحاً فقط للمستخدمين الذين قاموا بالفعل بتحديث أجهزتهم إلى الإصدار الأحدث من ويندوز 11، مما يوفر لهم إمكانية الوصول إلى مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة.