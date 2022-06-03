مميزات وعيوب واتس اب الذهبي وهل هو أمن واخرتحديثات ٢٠٢٢

يعتبر الواتساب الذهبي من التطبيقات التي يقبل على التعامل معها الكثير من الأشخاص نظرًا لما يحتوي عليه من خصائص مميزة بالتحديد الحفاظ على الخصوصية.

فيحتوي ذلك الواتساب على الكثير من المميزات الغير متواجدة في الواتساب الأصلي ومن خلال مقالنا اليوم سيتم التعرف على كل ما يخص الواتساب الذهبي.

اهم ما يخص الواتس اب الذهبي الجديد ٢٠٢٢

يتسم الواتساب الذهبي بالكثير من المميزات التي بفضلها أٌقبل الكثير من العملاء على التعامل مع ذلك النوع من التطبيقات وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك المميزات:

مايميز الواتس اب الذهبي

أهم ما يميزه أنه أمن بنفس أمان النسخة الرسمية.

لا يحتاج إلى تحميل نسخة حديثة بل يتم تحديثه بشكل تلقائي.

يمكن تشغيل أكثر من رقم واتساب على نفس البرنامج فيصل عدد الأرقام إلى ثلاثة.

من أبرز مميزاته هي سهولة غلق الإنترنت عن التطبيق فقط دون غيره.

يمكن من خلال الواتساب الذهبي أن يتم إخفاء مشاهدة أحد الأصدقاء.

عدم ظهور وضع الكتابة الآن.

من خلال ذلك النوع من الواتساب يمكن بكل سهولة أن يتم إخفاء أن الرسائل قد تم استلامها.

يمكن أيضًا عدم ظهور ميزة الاستماع لمقطع صوتي.

كما يمكن من خلاله إخفاء أنه قد تم قراءة الرسالة.

يمكن إخفاء وضع أنه متصل الآن.

كما يمكن بكل سهولة استرجاع كافة الرسائل التي قد تم حذفها.

يمكن أيضًا بكل سهولة إخفاء كافة المحادثات السرية.

يساعد ذلك النوع من الواتساب على إخفاء أنك قمت بالاستماع إلى مقطع صوتي.

لا يحتوي الواتساب الذهبي على الإعلان.

يمكن تحديد أكثر من عشرة صور وإرسالها لأكثر من تسعين شخص.

كما يمكن إعداد كلمة سر خاصة بالواتساب الذهبي.

يمكن من خلاله إرسال رسالة مجدولة.

كما يمكن تعطيل التحميل التلقائي لإحدى المحادثات.

يمكن بكل سهولة إخفاء الاسم والتاريخ وذلك في حالة نسخ رسالتين أو أكثر.

كما يمكن منع إحدى الأصدقاء من الاتصال بك.

يمكن رد رسائل أحد الأشخاص داخل أي مجموعة بشكل منفصل عن الجميع.

من أبرز المميزات هو التغير في شكل وأيقونة البرنامج.

يوجد في ذلك الواتساب الكثير من الثيمات العديدة ويتم تغيرها تبعًا للرغبة.