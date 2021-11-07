آخر تحديثات واتساب.. WhatsApp يعمل على إضافة ميزة المجتمعات الجديدة

خلال الآونة الأخيرة خاض تطبيق المراسلات الفورية واتساب العديد من المحاولات من أجل أن يلحق بالتطبيقات الأخرى مثل تطبيق تيلجرام وتطبيق سيجنال، ويسد الفجوة الكبيرة المتواجدة بينه وبين تلك التطبيقات، والتي توجد بها العديد من المميزات والخدمات الغير موجودة في WhatsApp ، بالرغم من أن واتس أب هو الأكثر شعبية مقارنةً بتطبيقات المراسلات الفورية الأخرى.

آخر تحديثات تطبيق واتساب للمراسلات الفورية

وخلال الأسبوع الماضي فقط أضاف WhatsApp ثلاث مميزات هامة، تتعلق بالصور وقصها وإجراء تعديلات عليها دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية، كما طرح ميزة مقترحات الملصقات التي تناسب الرسائل الي يقوم المستخدم بإرسالها، هذا بالإضافة إلى ميزة معاينة الروابط.

واليوم أظهرت العديد من المواقع التقنية أن واتساب يعمل الآن على إضافة ميزة المجتمعات الجديدة، والتي تُعطي المسؤولين في المجموعات سلطات أكبر من التي في أيديهم الآن، مثل العمل على إنشاء مجموعة داخل المجموعة، والتي تسمى ميزة المجتمعات، والتي تشبه ترتيب القنوات تحت مظلة مجتمع.

كما تعمل ميزة المجتمعات الجديدة على تمكين مسؤولي المجتمعات من إضافة مستخدمين جدد، ثم البدء في مراسلة الأعضاء الأخرين، مع استمرار تشفير الدردشات من طرف لآخر وفق ما هو معتاد من تطبيق واتساب، كما تساعد هذه الميزة على تمييز الدردشات الجماعية المعتادة من المنتديات، حيث أن الأيقونات الخاصة بالمجتمع ستكون على شكل مربعات ولكن زواياها دائرية.

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