أخر تحديثات واتساب في 2023 :تحويل الرسائل الصوتية إلى نص

أن الاعتماد علي تطبيق الواتس آب يعد أمر أساسي للملايين من المستخدمين للتطبيق عبر العالم أجمع في كل ما يتعلق بأمور حياتهم اليومية، فالتطبيق هو الأشهر علي مستوي العالم أكثر من مواقع التواصل الاجتماعي ومن وقت لأخر يطور التطبيق من نفسه للمرونة والسهولة في الاستخدام.

تحديثات الواتساب

طرح تطبيق الواتس آب الكثير من الخواص خلال الفترة الماضية مكنت المستخدمين من الاستفادة منها بصورة كبيرة، فهو تطبيق التراسل الفوري الذي يمكن مستخدميه من إرسال واستقبال المكالمات والرسائل الصوتية بين الأشخاص وبعضهم، بجانب المكالمات الصوتية ومقاطع الفيديو في الأحوال العادية وفي كافة المناسبات للسهولة والسرعة في الاستخدام.

تقنية جديدة في الرسائل الصوتية

أخر تلك التقنيات التي أعلن عنها التطبيق توفر حل للأشخاص كارهي الرسائل الصوتية في الإرسال والاستقبال من خلال تمكين مستخدمي الهاتف الذكي آيفون من تحويل الرسائل الصوتية إلي نصوص كتابية، وذلك لطول مدة الاستماع إلي الرسائل الصوتية من قبل عدد من المستخدمين، خاصة في الأمور العاجلة التي لا تستدعي الانتظار وضيق الوقت ولقد جاء الحل الذي أعلن عنه التطبيق خلال الفترة الماضية بتحويل الرسالة الصوتية لنص مكتوب، لمستخدمي هواتف آيفون ومن خلال استخدامها فهي آمنة تمام من خلال معالجة الرسالة علي الجهاز وعدم تحويلها علي خوادم الواتس آب، ولكن تأتي عقبة في التحويل خاصة لو كانت الرسالة المراد تحويلها مسجلة بلغة لا تتوافر علي قاعدة البيانات.

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في الوقت الحالي الخاصية تعد تجريبية لمستخدمي هواتف الآيفون فقط مع إتاحة تعميمها علي أنظمة التشغيل الأخري أندرويد.

علي الجانب الأخر تتيح منصة الأنستجرام هذه الميزة من تمكن مستخدميه من تحويل الفيديوهات والرسائل الصوتية إلي نصوص مكتوب ويتمتع بها المشتركين بخدمة PREMIUM .

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الحديث عن ميزة أخري أتيحت خلال الفترة الماضية وهي ميزة معاينات الروابط في الحالة وهي إمكانية معاينة محتوي الرابط في الحالة الشخصية للمستخدم، وهو ما ينعكس علي الحالة من أعطاءها مظهر جمالي وإعطاء الحق لجهة الاتصال من معاينة الرابط قبل الضغط عليه، أن وصول هذه المزايا للمستخدمين أصبح متاح بصورة عالمية ومع الوقت سوف تصبح متاحة علي مستوي العالم كله وتصل لجميع المستخدمين للتطبيق.