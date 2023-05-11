تحديثات واتساب الجديدة القادمة لمستخدمي ساعات “وير أو إس” الذكية

واتساب متاح الآن تجريبيًا لمستخدمي ساعات “وير أو إس” الذكية حيث تأتي هذه الخطوة في توقيت ظَل العديد من الناس ينتظرونه، حيث يمكن إرسال الرسائل النصية والرسائل الصوتية من معصم اليد واستقبالها أيضًا، وهذا ما سنتحدث عنه باستفاضة فيما يلي.

تحديثات ولساعات “وير أو إس”

يُعد تطبيق واتساب من التطبيقات التي يستخدمها العديد من الأشخاص، وذكر بعض المتخصصين أن تطبيق الواتساب يدعم عددًا من الساعات الذكية مثل ساعات بكسل وجالكسي وغيرها، وتم تفعيله الآن على ساعات” وير أو إس” حيث:

قدمت واتساب في السابق تطبيقًا خاصًا بالساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

أوقفت واتساب هذا التطبيق بسبب قلة المُستخدِمين له.

لم يستطع المُستخدِمين لوير أو إس منذ هذا الوقت من تبادل الرسائل إلا عن طريق الإشعارات فقط.

مزايا التطبيق الجديد

كما أتاح واتساب في الأوقات الأخيرة تطبيق وير أو إس جديد تجريبي يتيح للمُستخدِمين الرد على الدردشة باستخدام رسائل صوتية أو نصية وتصفح الدردشة الأخيرة:

التطبيق يعرض أيقونتين، أحدهما يتم الوصول من خلالها إلى جهات الاتصال، والأخرى يمكن من خلالها الوصول إلى الرسائل.

يقوم التطبيق بعرض عدد الرسائل التي لم يتم قراءتها التي توجد في صندوق الوارد.

لكي يتم الإعداد لتطبيق واتساب العامل بنظام وير أو إس، يجب أن يقوم المُستخدمون بإدخال رمز يتكون من ٨ أرقام من الساعات الذكية في تطبيق واتساب.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فؤه عدد من المتخصصين أن الرسائل التي يتم تبادلها من خلال الساعات الذكية محمية ومشفرة، لأنها مزودة بتقنية التشفير بين طرف وطرف، وعلى الراغبين في تجربة البرنامج الجديد من واتساب وتجربة المميزات المتعددة الجديدة يمكنهم الآن تنزيل البرنامج وتنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيته يدوياً.