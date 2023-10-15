تحديثات جوجل الجديدة في تطبيقات الصور: تغييرات في الأسماء ومزايا جديدة

قامت شركة جوجل بتغيير تسمية عدد من التطبيقات وقامت بتحسينات على عدد من تطبيقات الصور الخاصة بها كجزء من التحديثات الجديدة لنظام تشغيل “أندرويد 14″، وأظهر متجر جوجل بلاي أن تطبيق جوجل كاميرا الذي كان مخصصًا لهواتف بيكسل تم تغيير اسمه إلى “بيكسل كاميرا”، وفيما يتعلق بتطبيق جوجل فوتوز، فقد تمت إضافة عدد من المزايا الجديدة بما في ذلك أيقونات مشاركة جديدة للصور ومقاطع الفيديو.

تحديثات جوجل لأندرويد 14- مصدر الصورة: موقع السابعة الاخبارية

تطبيق بيكسل كاميرا

تطبيق بيكسل كاميرا الجديد يتيح للمستخدمين إلتقاط صور ومقاطع فيديو رائعة باستخدام ميزات مثل “نايت سايت” و”بورتريه” و”الفاصل الزمني” و”الضبابية السينمائية”، وسيكون هذا التطبيق متاحًا على مجموعة من أجهزة بيكسل بما في ذلك بيكسل فولد وبيكسل تابلت وبيكسل 7 برو وبيكسل 8 وبيكسل 8 برو.

تطبيق google photos

أما بالنسبة لتطبيق جوجل فوتوز فقد تمت إضافة أيقونات جديدة تسهل عملية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، ويمكن للمستخدمين الآن بسهولة تحديد صور متعددة لمشاركتها، ويمكنهم أيضًا استخدام أداة التوصيف والمكتبة لتحسين وتنظيم الصور، وتتيح هذه الميزات للمستخدمين إنشاء روابط وإرسال الصور وإضافتها إلى الألبوم بكل يسر وسهولة، كما يمكن الوصول إلى مجموعة من الأهداف المشاركة المباشرة، بما في ذلك التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر، ويتيح التطبيق أيضًا الوصول إلى الشبكة بأكملها بشكل مباشر وبسهولة.

وبهذه التحديثات تسعى جوجل إلى تعزيز تجربة المستخدم لدى استخدام تطبيقات الصور وجعلها أكثر سهولة وتنظيمًا وذلك كجزء من تطوير نظام التشغيل أندرويد 14.